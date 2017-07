Vectalia renuncia a 84 plazas de la zona azul en Mérida y no pedirá compensación

El ayuntamiento y Vectalia modifican su convenio. Según anunció ayer la portavoz del Gobierno local, Carmen Yáñez, ya se conoce la modificación del contrato con la empresa concesionaria del estacionamiento regulado. «La empresa renuncia a parte de las plazas que están recogidas no solamente en el contrato sino en la ordenanza fiscal que regulan estas plazas», informó Yáñez. En concreto, el contrato adjudicaba un total de 1.000 plazas, de las que 881 eran zona azul y 119 zona verde. Tras este acuerdo, la empresa renuncia a instalar 84 plazas más de la zona azul, que pasarán a ser 797, mientras que las de la zona verde mantendrán el número. En consecuencia, la edil indica que «Vectalia pasará de tener 1.000 plazas a 916».

Con esta modificación contractual, Vectalia desiste además de las solicitudes que realizaron sobre el desequilibrio económico del estacionamiento regulado por no estar implantadas el 100% de las plazas desde el inicio del contrato. «Se tenían que haber implantado 1.000 plazas, pero no se implantaron todas por lo que les llevó a reclamar el desequilibrio que producía el no tener esas plazas», puntualizó la delegada. «Una vez que se modifiquen estas características del contrato, aún queda que el resto de las plazas que faltan por implantar lo hagan definitivamente para que eso no siga produciendo un desequilibrio económico», apuntó.

En esta línea, asegura que «son pocas las plazas que quedan por establecer», aunque también es cierto que en un inicio del contrato, algunas plazas que correspondían a la zona azul, las convirtieron en plazas de zona verde. «Esto hay que regularlo para que no siga produciendo desequilibrio económico», subrayó.

Yáñez destaca que «a través de la buena relación con la empresa concesionaria se han conseguido mejorar las condiciones del contrato para que el ayuntamiento no tenga que abonar ese desequilibrio que la empresa reclamaba que se había producido». Además, avanzó que tratarán de seguir cumpliendo con el contrato para seguir con la reestructuración de las líneas de autobuses y que «no haya ese desequilibrio económico que contempla el contrato».

Sobre este asunto, la portavoz municipal aseguró en rueda de prensa que esta nueva modificación «se está estudiando, por eso no se ha llevado a cabo la reducción de las líneas, ya que no quedaba lo suficientemente claro con todos los factores que se habían introducido, como el tribunal de cuentas, que ponía en duda algunas de las cuestiones».