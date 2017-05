«Vivir solo de la literatura es prácticamente imposible»

Siete novelas y dos poemarios. Este es el resultado de la producción literaria de Javier Sachez hasta la fecha, un escritor entusiasta que a lo largo de su carrera ha obtenido numerosos premios en certámenes literarios de novela corta, cuento, poesía y microrrelatos. En el mes de abril ha ganado el premio Pancho Guerra de novela breve con la obra Manual de pérdidas, así como el premio literario Juan José Plans, con el relato intimista El quinto punto cardinal.

-¿Cómo llega a la literatura?

-Comencé a escribir en el 2003, aunque ya desde pequeño mi madre y mi hermano me inculcaron un poco el amor por los libros, la literatura y la poesía. Cuando empecé a escribir se me ocurrió la genial idea de presentarme a concursos literarios y gracias a los premios que he ganado he conseguido publicar mis obras.

<b>-¿Tiene algún género predilecto?</b>-En principio la narrativa es donde más desarrollo la actividad creadora. La poesía me encanta, pero seguramente es una de las modalidades literarias más complicadas. La poesía es un poco más escribir para uno mismo y la narrativa más para los demás.

-¿Qué temáticas aborda?

-En las novelas me interesa la vida de la gente, no me interesa tanto la vida de los ganadores sino más bien la de los perdedores, la historia de la gente común que se ve abocada a enfrentarse a las cosas cotidianas y a los problemas personales. La última novela, Manual de pérdidas, es una historia que le puede pasar a cualquiera. En ella cuento los días de un profesor de historia que ante la llegada del alzheimer teme perder sus dos cualidades principales: el lenguaje y la memoria. La novela narra la historia de cómo el profesor viaja por algunas ciudades junto a su hija para devolver los libros que una vez le regalaron personas importantes de su vida.

-¿Cómo definiría su escritura?

-En mi literatura se puede ver mi interés por aquellos tipos menos privilegiados, gente con dificultades en la vida. Escribo de una manera cercana, cuidando mucho el lenguaje y ofreciendo una visión diferente sobre estos personajes.

-En su caso no se dedica profesionalmente a la literatura, ¿no es posible vivir solo de ella?

-En España es prácticamente imposible vivir solo de la literatura. De hecho, estoy convencido de que los grandes escritores ni siquiera serían capaces de vivir exclusivamente de su obra literaria. Supongo que deben añadir a ello aportaciones de otras fuentes.

-¿Sería conveniente un mayor apoyo al mundo de las letras?

-Lo que hace falta es muy sencillo. Hay que abogar por la cultura en general y por la lectura y la literatura en particular. Hay que establecer un amor por la cultura y la creatividad literaria desde el colegio. Para eso también necesitamos que el personal docente esté formado y sensibilizado hacia la literatura. Creo que se publican entre 7.000 y 8.000 libros al año. Está bien que haya mucha oferta de literatura y de creación literaria porque parece me muy positivo, pero ante tanta oferta también es cierto que corremos el riesgo de ofrecer obras que quizás no poseen la calidad literaria mínima para estar en el mercado.

-¿En qué proyectos literarios está trabajando actualmente?

-Estoy inmerso en la publicación de las últimas novelas para darles visibilidad. Manual de pérdidas, que ha sido el premio de novela Pancho Guerra; El quinto punto cardinal, premio de novela de terror Juan José Plans: y Peregrino, que está disponible también.