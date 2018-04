Estalla la guerra entre Lorenzo y Dovizioso en Ducati

Podía ocurrir y ha sucedido de una forma suave, pícara, sibilina aunque puede que no tarde en producirse el choque abierto, definitivo, cara a cara. El italiano Andrea Divizioso y el mallorquín Jorge Lorenzo, los dos pilotos de lujo de Ducati, ya se han enfrentado. Sin verse las caras, con declaraciones hasta graciosillas, pero realmente duras. ‘Dovi’, subcampeón del mundo de MotoGP, uno de los veteranos de moda del ‘circo’ y vencedor del GP de Catar que ha inaugurado la temporada, no quiso contar por qué él sí sabe pilotar y sacar rendimiento a su ‘Desmosedici’ y Lorenzo, no. Y cuando le preguntaron, en Doha, si podía contarle a Lorenzo cómo lo hacía, el italiano dijo que no pensaba explicarlo.

Nada más llegar a Termas de Río Hondo, donde este fin de semana se celebra la segunda carrera de la temporada, Lorenzo fue entrevistado por Movistar MotoGP TV y cuando le recordaron las palabras de ‘Dovi’ tras ganar en el trazado nocturno de Losail, el tricampeón mallorquín de MotoGP (con Yamaha), se despachó a gusto.



Puede que Andrea Dovizioso ya le contase algo de su pique con Jorge Lorenzo al sibilino Valentino Rossi, en la conferencia de prensa del GP de Argentina, que se celebró, el pasado jueves. / AFP / JUAN MABROMATA

“Dovizioso es muy inteligente, prácticamente lo sabe todo”, soltó Lorenzo, con cierta ironía, que mantuvo en sus siguientes palabras, tan duras como las primeras. “A lo largo de toda mi carrera, ‘Dovi’ siempre intentó minarme un poco la moral, y lo sigue haciendo ahora que soy su compañero de equipo. No es algo nuevo”.

“Esa es la relación que tiene conmigo a través de la prensa. Es un tipo tranquilo y tenemos una relación cordial. Pero, bueno, está bien así porque aquí se viene a ganar y la amistad queda para otros escenarios, no para el ‘paddock’”, concluyó Lorenzo, cuyas palabras aparecerán, el próximo domingo, en un amplio reportaje que dará el canal de pago que retransmite para España el Mundial de MotoGP.

La situación no es nada cómoda en Ducati para nadie. Los responsables de la fábrica y equipo que es propiedad de Audi contrataron., a golpe de talonario, por un montón de millones de euros a Lorenzo para que, el pasado año, fuese campeón del mundo o lo intentasen. Para poder afrontar su fichaje, le redujeron sustancialmente el contrato a Dovizioso que, al final, se convirtió en el único piloto de la parrilla de MotoGP en poner en apuros a Marc Márquez (Honda), que acabaría derrotándole en el último GP del año, en Cheste (Valencia).

LOS DOS PILOTOS NEGOCIAN PARA RENOVAR

Ahora la situación es diametralmente opuesta. Lorenzo sigue con serios problemas para poder codearse con los mejores de la categoría ‘reina’ y Ducati ha entrado en negociaciones (a la baja) con el mallorquín, mientras Dovizioso exige, ahora sí, un contrato a la altura de lo que brilló la pasada temporada. Y, entre reunión y reunión, rumor y rumor, entrenamiento y entrenamiento y, desde ayer, entre carrera y carrera, todo el mundo va soltando chinitas verbales para decantar la balanza a su favor.