El Mundial quiere más carreras y menos entrenamientos

El Mundial de motociclismo arranca esta semana en el circuito nocturno de Losail, Doha, capital de Catar. Y lo hace con un calendario de 19 carreras, una más que la pasada temporada, y camino de tener 20 el próximo año. La nueva incorporación, donde ya han realizado uno de los tres test de pretemporada los pilotos de MotoGP, es el coqueto Circuito Internacional de Chang, en Buriram, Tailandia, inaugurado hace apenas tres años.

EL VISTO BUENO DEL TETRACAMPEÓN

La idea de los responsables de la compañía Dorna, con el catalán Carmelo Ezpeleta a la cabeza, es ir ampliando el número de grandes premios hasta llegar a la veintena y reducir los test de pretemporada así como los entrenamientos a mitad de Mundial. “A mí me parece una buena idea, yo soy partidario de más carreras y menos entrenamientos. A mí lo que me gusta es competir, correr y ese proyecto no me parece mal”, señaló recientemente Marc Márquez en una charla con Catalunya Radio, en la que también reconoció, con cierta indiferencia, “que el hecho de que hayan reducido, este mismo año, en una o dos vueltas algunos grandes premios no supone variación alguna”.

Ezpeleta, que lleva tiempo insinuando que algún día será imposible que España tenga cuatro grandes premios “aunque el éxito de los cuatro (Jerez, Barcelona, Aragón y Valencia) es evidente, pues siempre están llenos”, ha asegurado en más de una ocasión que tiene cola de países para entrar a formar parte del ‘circo’ de MotoGP.

INDONESIA, EN LA RECÁMARA

La lista de espera, liderada, nada más y nada menos, que por Finlandia, cuyo nuevo circuito, en teoría, debería estar acabado en 2019, está compuesta por Indonesia, un país donde hay millones y millones de motos (tal es así que la firma Honda lleva ya varios años haciendo la presentación de su equipo de MotoGP en ese país, uno de sus mercados más poderosos), Ciudad de México, China, India, Kazajistán, Hungría y Brasil.