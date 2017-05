Fernández Vara resalta el valor de que la empresa sea «competitiva»

Vara desde que llevais creando empresas de funcionarios y de confianza,que cara teneis. Ya se que viene Pedro Sanchez,pero estoy cogido.Ahora si viniera la Susi de Andalucia no me cogia nadie nada más que ella.En las próximas elecciones no gobiernas tu,que viene Monago mejor que tu, ahora si. No caerá en las mismos errores.Cómo diga bueno,llevo a los mejores de siempre,Terraza así no.Tenemos al Vara 50 años.