Lentillas tóricas: qué son y cuándo es conveniente usarlas

Las lentillas tóricas son lentes de contacto diseñadas para las personas que padecen astigmatismo. Entre estas lentillas y las que todos conocemos, especialmente indicadas para casos de miopía, entre otros, es que las tóricas cuentan con una forma peculiar. Las primeras cuentan con una forma esférica cortada por la mitad, mientras que éstas últimas tienen una forma más bien geométrica.

Las personas con astigmatismo deben utilizar gafas para ver de cerca y, aunque el uso de éstas hoy en día es más una moda, no todas las personas se sienten a gusto estéticamente con ellas, incluso a muchas otras les incomoda llevarlas diariamente. Es por estas razones por las que las lentillas tóricas son una buena opción, ya que permiten verse a uno mismo tal y como es físicamente y dejan al lado la obligación de llevar gafas todo el día, además de evitar grandes riesgos, como que éstas se rompan o se pierdan.

Aunque muchas personas no se decantan por la opción de las lentillas, debido al alto precio que se debe pagar por ellas, ahora es posible encontrar lentillas baratas online y que éste ya no sea un problema o excusa por la que no tener lentes tóricas. Lo único que debemos tener en cuenta antes de comprarlas, es que deben ser prescritas por un médico especialista que, con antelación, considerará si el paciente necesita estas lentes y, en ese caso, cuál es la graduación indicada.

Las lentillas tóricas es conveniente usarlas cuando el paciente cuente con un astigmatismo bastante superior, pues en estos casos las gafas empiezan a dañar estéticamente los rasgos faciales, debido a que el gran número de dioptrías aumenta el grosor del cristal de las gafas. Es importante decir que, además, el uso de lentes tóricas corregirá de forma más eficaz el problema de astigmatismo que las gafas, ya que al cubrir la lente la totalidad de la superficie del ojo, adaptándose a toda la curvatura del globo ocular, mejora la calidad de la visión.

Es importante saber que las lentillas tóricas también se diferencian de las otras en su proceso de adaptación más lento. Las lentes de contacto estándar, están hechas de silicona blanda o hidrogel, por lo que es muy fácil que ellas solas se adapten a la forma del ojo en el mismo momento de ponerlas.

Sin embargo, las lentes tóricas, debido a su material mucho más rígido y su forma geométrica, deben de permanecer en el ojo en la posición adecuada desde el primer momento, pues si no están bien adaptadas, se desplazarán y la visión se verá afectada.

Las lentes de contacto tóricas pueden estar disponibles formatos mensuales o desechables por días. Esto quiere que decir que las primeras, pueden ser usadas durante un mes entero, mientras que las segundas, en el momento en que se usen ya no podrán volver a ser guardadas para otro día. Decantarse por unas u otras dependerá del uso que se las vaya a dar, pues si el paciente suele usar más las gafas por costumbre, comodidad, moda u otros, la opción de lentillas desechables es la más recomendada.