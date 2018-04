Las propiedades del cartón y por qué cada día más empresas lo eligen para sus envíos

Las cajas de cartón son utilizadas sobre todo en la industria del embalaje para que los distintos tipos de empresas puedan hacer sus envíos asegurándose de que llegará en buen estado, aunque la gente normal también suele beneficiarse de ellas para guardar sus productos o hacer mudanzas.

Aunque llevan ya muchos años utilizándose aún no pasan de moda, es más, cada día están más solicitadas, ya que son cada vez más las empresas que se suman a personalizarlas en sus envíos para causar una mejor sensación a sus clientes.

Si estás pensando en comprar cajas de cartón para tu empresa podrás hacerlo sin ningún problema, lo único que necesitas saber es los distintos tipos de tamaño que necesitarás, dependiendo del tipo de producto que envíes, así podrás elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.

Para saber todas estas empresas confían sus envíos a este producto que a simple vista parece muy frágil y endeble tenemos que analizar las características de este material:

Lo primero que debemos de saber es que el cartón es fabricado a partir de celulosa o fibra de madera y se basa simplemente en la superposición de papeles, gracias a la gran resistencia de este y a su grosor, encontramos un producto muy resistente y a un precio bastante asequible.

Estas fibras es lo que hacen que el cartón cuente con esa durabilidad y resistencia típica que lo define y que hace que no se rompa con facilidad.

De este modo obtenemos una gran rigidez que hace que pueda proteger cualquier tipo de material que queramos guardar dentro.

Como es uno de los materiales que más se reciclan en el mundo, se pueden volver a transformar en nuevos cartones con todas sus propiedades, haciendo así que el sustento de este material no disminuya y se pueda seguir ofreciendo a todo el mundo que lo solicita.

Dado que se puede doblar fácilmente es posible crear con él una gran variedad de tipos de envases y embalajes, siendo totalmente adaptado a las necesidades de cada cliente, pudiendo incluso crear mobiliario con él.

También aguanta temperaturas que oscilan entre los –40 y los 120 grados centígrados, incluso soporta el agua hirviendo, por lo que no importa el tipo de clima en el que se encuentre, siempre será una de las mejores opciones a elegir a la hora de realizar nuestros envíos.

Por último, es muy fácil de transportar, esto hace que tanto el transportista como nosotros mismos si estamos realizando una mudanza podamos desplazarlo sin la necesidad de que en el futuro suframos fuertes dolores de espalda.

Si queremos saber cuál necesitamos comprar tenemos que tener en cuenta lo que vayamos a introducir dentro, así como su peso y su fragilidad.

Si estás pensando en realizar un pedido puedes hacerlo en caja cartón embalaje .com, son líderes en el sector y expertos en todo lo que concierne a las cajas de cartón durante muchos años, hoy en día su producción diaria supera las 450.000 unidades. Si necesitas hacer un envío más pequeño también ponen a tu disposición sobres acolchados, de este modo no tendrás que preocuparte de si tu artículo llega en buenas condiciones o no.