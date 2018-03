Romuald Fons: 'Cualquiera que se lo proponga puede ganar dinero en internet'

Considerado a día de hoy como el marketer de referencia en España y Latinoamérica, Romuald Fons es el ejemplo de que ganar dinero en internet está al alcance de cualquiera que se lo proponga. Antes de fundar su agencia de Marketing, que en su primer año facturó más de un millón de euros, ya había conseguido generar 18.000 euros al mes en ingresos pasivos. A día de hoy enseña su metodología a miles de personas a través de su canal de Youtube.

-- La pregunta del millón: ¿Se puede ganar dinero en internet, hasta el punto de poder vivir de ello? ¿Cuál sería una cifra realista?

Definitivamente, sí. Se puede ganar dinero en internet.

Dar cifras concretas es difícil, porque siempre va a depender de la persona, sus habilidades y su resilencia. Pero en un año se puede conseguir un sueldo que te permita vivir sin problemas.

Yo lo hice, y cuando empecé no tenía ni idea de nada de esto.

Por supuesto, a la hora de hablar de un sueldo, podemos hablar tanto de 1.000 euros como de 5.000 euros al mes. Hay mucha gente ganando mucho dinero en Internet.

-- Empezar de cero siempre asusta. ¿Hasta qué punto hace falta tener conocimientos?

Pues no hacen falta tantos conocimientos como la gente se cree.

El problema no está tanto en el conocimiento sino en la ejecución. Siempre ha sido así.

Yo lo he conseguido hacer porque, por mi carácter, no tengo por defecto la parálisis por análisis. Yo cuando quiero hacer algo, lo hago. Aunque me salga mal.

Hago siete cosas antes de que otra persona haga una. De esas siete, seis salen mal, pero una funciona.

El gran problema de la gente es que lo ve imposible, cree que es mentira o que solo lo pueden conseguir personas muy listas y con muchos conocimientos.

Y eso no es así. ¡En absoluto!

Hoy en día la tecnología ha simplificado muchísimo el proceso de creación de webs.

Puedes crear una sin necesidad de saber nada de programación y empezar a generar ingresos pasivos con Google Adsense y el programa de afiliados de Amazon de forma bastante rápida.

Cualquiera que se lo proponga de verdad, puede hacerlo. Pero ejecutando.

-- Tienes tu propia agencia de SEO con una plantilla de más de 20 personas, ¿pero si quisieras podrías vivir perfectamente de lo que te generan tus proyectos de ingresos pasivos?

De hecho, ya lo hacía. Yo cuando fundé mi agencia, ya estaba ganando más de 18.000 euros al mes de ingresos pasivos con mis proyectos. La agencia surgió después.

Sé que estas cifras a mucha gente le pueden parecer irreales, pero no lo son.

De hecho, yo hice un video en mi canal de Youtube, explicando el proceso, la evolución de cómo lo había conseguido y los números. Un vídeo muy transparente con el ánimo de motivar a la gente y demostrar que sí se puede. Que no es un sueño ni es mentira.

-- Si controlas el SEO (posicionamiento en Google y otros buscadores), ¿lo controlas todo para poder ganar dinero online?

No, el SEO es una parte más. Se puede ganar dinero online de muchas formas. Pero el SEO es una muy buena para generar ingresos pasivos.

El SEO es acumulativo, es decir, lo que consigues hoy no te desaparece mañana.

Según vas creando más webs y generando más contenido, lo sumas a lo que ya tienes acumulado.

En cambio, si utilizas otras tácticas, por ejemplo, anuncios de pago, cuando dejes de pagar, perderás ese tráfico.

Por eso elegí el camino del SEO, porque es una apuesta de futuro.

-- ¿Qué número mínimo de webs recomiendas para generar una base decente de ingresos, es decir, el equivalente a un sueldo para poder vivir?

No hay un número mágico. Yo tengo webs que están generando 8.000 euros al mes y webs que están generando 30.

Lo que sí puedo decir, por mi experiencia, es que no sabes lo que te va a generar una web hasta que empiezas a trabajar en ella.

Por eso, no aconsejo centrarse en una única web. Ese es otro de los problemas que le ocurren a mucha gente. Centran todos sus esfuerzos en una sola web y, a lo mejor, esa web no es la que más retorno te va a dar.

Lo mejor es empezar creando bastantes webs, 10 o 20. Pero muy básicas, que no lleven mucho tiempo. En una o dos tardes se puede montar una web. No es tanto como la gente se cree. Instalas un WordPress, añades contenido y ya está.

Igualmente, a mayor diversificación de nichos o temáticas, mayor estabilidad para tus futuros ingresos.