Huelen a tinta. Los carteles aún huelen a tinta. Así que el viento de los rumores ha calmado su fuerza de temporal. El misterio se ha hecho carne, y lo que antes eran cábalas ahora son opiniones. Tan dispares las unas como las otras. Porque para gustos, los toros. Lo que ya no es objeto de debate es si habrá o no habrá toros en Cáceres. Los habrá. Huelen a tinta los carteles y, de aquí a nada, por las calles, en los bares, en los cruces de los caminos esa tinta proclamará que ha llegado otra vez, por mayo, San Fernando a Cáceres. Y mayo, en Extremadura, es, como fue y como ha de ser, sin duda, tiempo de toros y toreros. Y de buenos aficionados.

Bienvenidos. Bienvenidos todos. Bienvenidos los concejales, las manolas, y los toreros,... Uno de Pontevedra y cuatrocientos de Trujillo. Bienvenidos, ¡que vuelven los toros a Cáceres! Bienvenidos todos, los que comparten la devoción por el toro, pero también todos aquellos, que sin ser aficionados, nos oyen y nos respetan, entre otras cosas, porque los toros son buenos para Cáceres, para los que gozan del regocijo y para los que viven de los que lo gozan. Bienvenidos todos. También los que, lejos de la magia del toreo, se sienten y manifiestan contrarios a la fiesta. Bienvenidos todos, porque todos en esta cátedra circular son recibidos con respeto y con cariño. Los unos porque ya creen, los otros porque pueden llegar a creer en el arte más sublime, en la verdad más entera: la que nace del hombre en lucha con sus propios miedos. La luz desbordada de una tarde toros, la vida abrazada a cada muletazo largo, hondo y profundo. Creer,... he ahí el misterio. El misterio que se esconde tras la puerta de toriles, allá donde viven las fuerzas del espíritu. Esa puerta se volverá a descerrajar en Cáceres. Cáceres, feria del 17. Gracias al ayuntamiento. Gracias, en letras de molde, a un empresario valiente que ha cargado la suerte en el muletazo para anunciar una feria de campanillas. Toros y toreros. Hemos vuelto. Sin fatiga en la espera. Y vamos rumiando que hay tajo y hay simiente. Así que,… ¡desborde la alegría! ¡reine siempre el respeto!,… pero discútase limpia y, aún, bravamente de toros, como se ha hecho desde que se tiene noticia, en la noche de los tiempos, oscura como piel de toro en noche sin luna. ¡En libertad! Libertad,... ¡qué bella palabra! No nos la han de robar, que siempre nos quedará la palabra libertad al fondo, muy al fondo; allí donde todo es negro, allí alumbra a los que quieren ver.

Ustedes podrán contarlo con un “yo estuve allí”. Antes de los toros y después de los toros. Que todo son toros. Den fuego a su habano con parsimonia, abrácense a las farolas, besen lo que tengan más a mano, gocen de la luz y del sol que calienta sus huesos. Abran los ojos y las entendederas,… De Las Veletas a la Era de los Mártires. Miren al cielo limpio de Cáceres, bandera de Extremadura por San Fernando, y den gracias por ocupar asiento en los tendidos que la pasión enciende. Hagan una cruz en el albero de sus sueños. Vayan, pero vayan con sus hijos y con sus nietos. Y si no los tienen, algún sobrino hallarán. O ese niño del quinto que está en edad de ver y creer. Pero vayan con ellos. Porque ellos son nosotros. Sin ellos no hay futuro. ¡Y que se mueran los feos! Y cuando pasen los años, cuéntenlo, no tengan miedo, cuenten su verdad de aficionados cabales, porque ustedes estarán allí y lo verán.