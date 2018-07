El alcalde de Plasencia, llamado a declarar como investigado por las viviendas de Santa Bárbara

No se podía sostener esta presunta prevaricación. Que hizo con los exptes que dejó firmados y Decretos de derribo,la anterior alcaldesa?Como pueden estar en un cajon olvidados?Que dice al respecto el Secretario General, que lleva ,as de Ini año rebajado y que el Alcalde no ha pedido sustituto con habilitación nacional como determina la ley de administración local para un funcionario con más de cuatro meses rebajado. El Alcalde ha preferido recargar de trabajo a otro funcionario para no pedir sustituto.