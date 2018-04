Ayuda a domicilio, limpieza y obras centrarán el nuevo plan de empleo

La brigada de obras, el servicio de ayuda a domicilio y el de limpieza centrarán los puestos a cubrir con el próximo plan de empleo social, con 45 plazas disponibles para desempleados de larga duración. Del 2 al 8 de mayo estará abierto el plazo para presentar las solicitudes en el ayuntamiento y los contratos estarán firmados como máximo el 30 de junio y por un periodo de seis meses. La mayoría serán de jornada completa, aunque una docena de contratados trabajarán el 70%.

En la anterior convocatoria fueron 46 los puestos ofertados, en categorías prácticamente iguales que las que saldrán ahora. La concejala de Empleo, Sonia Grande, explicó ayer que se ofertarán 11 puestos de operarios de la brigada de obras, otros 11 de auxiliar de ayuda a domicilio, con el 70% de la jornada, aunque «estamos trabajando para que en la próxima convocatoria sea el 100%», y 8 de limpiadoras. Estos se completarán con uno de oficial de fontanería/calefactor, un oficial de cerrajería, tres oficiales de albañilería, 8 operarios para la brigada verde, un auxiliar administrativo a jornada completa y otro con el 70% de la jornada.

Grande matizó que, varios de los operarios de obras irán al cementerio, a colegios y a la biblioteca municipal.

El ayuntamiento ha introducido novedades en las bases, de forma que los oficiales de la brigada de obras tendrán que acreditar, con la vida laboral, un año de experiencia. También habrá que acreditar la pertenencia a mutualidades y será obligatorio entregar, además de la solicitud, el DNI de toda la familia, el documento que acredite la unidad familiar y la vida laboral.

Otro aspecto que quiso subrayar es que los preceptores de renta básica que no cumplan los requisitos de formación exigidos, deberán presentar una declaración en la que reconozcan que se presentan al plan al recibir renta básica, pero sabiendo que no cumplen los requisitos. Así, el ayuntamiento busca «que no haya sobrecarga de solicitudes, mientras a ellos no les hacemos daño y pueden seguir con su proceso de renta básica».

Grande recordó que este es un proceso que se cubre por puntos y pidió a los interesados que se lean las bases, que se expondrán en la página web y el tablón de anuncios del consistorio. También apuntó que el requisito imprescindible es ser parado de larga duración, pero puede haber algún miembro de la unidad familiar trabajando porque lo que se tiene en cuenta son los ingresos de la unidad familiar.

El tribunal de selección y baremación se reforzará para cumplir los plazos y dadas las experiencias anteriores, ya que en la última convocatoria hubo un total de 1.268 solicitudes.