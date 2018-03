El ayuntamiento estudia gestionar el ferial, al no licitar empresas

Era una novedad de este año, pero no ha salido como el ayuntamiento esperaba. El consistorio sacó a licitación la explotacón del recinto ferial durante los días de la próxima feria de junio, pero el miércoles terminó el plazo de presentación de ofertas y, según confirmó ayer la concejala de Empresa, Sonia Grande, ninguna se ha presentado.

La edil matizó que, siguen a la espera, porque puede haber alguna oferta que no haya llegado al consistorio debido a las certificaciones de correo. Así, no será hasta el próximo miércoles, en el marco de la mesa de contratación, cuando se compruebe la ausencia o no de proposiciones. Sin embargo, en previsión de que la subasta quede desierta, el ayuntamiento ha decidido contar con un plan b, que no es otro que asumir con personal propio la gestión del recinto.

«No sabemos por qué no se ha presentado nadie», señaló ayer la concejala, quien explicó que, para elaborar el pliego de condiciones de la licitación, «hemos estudiado los de muchas ciudades». Un elemento en contra es que, como nunca antes se había sacado a subasta la gestión, no había empresas a las que consultar.

Por tanto, si se mantiene la ausencia de propuestas, el ayuntamiento deberá utilizar a su personal para encargarse de la explotación del recinto y Grande ya dijo ayer que supondrá un esfuerzo extra porque «afecta a muchos departamentos, a Urbanismo, a la Policía Local, a tesorería...»

Lo que el ayuntamiento había decidido, una vez disuelta la Concejalía de Festejos, fue sacar a licitación por el procedimiento de subasta, la explotación del recinto, lo que incluía la gestión de la instalación de atracciones de feria, atracciones como tómbolas y casetas de tiro, puestos de repostería y restauración así como puestos de venta ambulante. La empresa adjudicataría también debería encargarse del mantenimiento, la limpieza y los baños que se instalasen en el ferial.

El tipo de licitación mínimo establecido como canon fue de 75.000 euros anuales y el criterio de adjudicación sería el relativo a la mejora del canon, de forma que el contrato se adjudicaría a la empresa o persona que ofreciera abonar al ayuntamiento una cantidad mayor.

El alcalde explicó en su día que, «por experiencia de años anteriores, sabemos de la dificultad de realizar el reparto de puestos y de llevar el control de los pagos y esa parte de la feria es la que se va a contratar». La seguridad privada ya se ha contratado en años anteriores para complementar a los agentes de la policía.