El Ayuntamiento de Plasencia inicia el proceso para contratar a 83 desempleados

Comienzan los trámites para una nueva contratación múltiple con cargo al Plan de Empleo de Experiencia. Ayer, se aprobaron en la mesa de negociación las bases que regirán un proceso por el que el Ayuntamiento de Plasencia contratará a 83 personas durante un año, la mayoría a jornada completa.

La concejala de Empleo, Sonia Grande, explicó ayer que la Junta subvenciona las contrataciones con 997.000 euros, mientras que el ayuntamiento aportará 661.000, en total, 1.658.000 euros. La edil dijo que el consistorio pondrá unos 100.000 euros más que el año pasado, y el motivo es la subida salarial para los contratos de auxiliar de ayuda a domicilio, que serán la mayoría, un total de 48.

El ayuntamiento está obligado a esta subida por sentencia judicial y, para no reducir las contrataciones, lo que a su vez supondría reducir el número de usuarios que se benefician del servicio, se ha optado porque la jornada laboral sea de 5 horas, el 66,6%, de forma que cada servicio a un usuario tendrá una duración de una hora y media, lo que supone media hora menos al día que la que se ha venido prestando y se presta en la actualidad.

Es una medida que «no nos gusta a nadie, pero es la decisión menos lesiva. El perjuicio es mínimo y hay que hacer ajustes para que no se nos dispare el presupuesto». Además, recordó que este servicio no lo demandan las personas que están en peor estado, porque estas solicitan la ayuda a la dependencia, sin olvidar que se trata de una competencia que no es municipal.

Este cambio en el horario del servicio obligará a modificar el reglamento actual de la ayuda a domicilio y las ordenanzas fiscales porque la tasa a pagar por los usuarios se reducirá en proporción a la reducción de horas. Estos cambios se llevarán a pleno para su aprobación.

En cuanto al resto de puestos del plan, habrá uno de camarero/limpiador, otro de especialista en pintura, especialista en electricidad, especialista en carpintería, especialista conductor, especialista de grúa, dos operarios especialistas en electricidad, seis operarios especialistas en obras, tres operarios de brigada verde, cinco monitores deportivos/socorristas, un operario técnico en informática, dos operarios especialistas en mantenimiento de piscinas y dos técnicos en educación infantil.

A esto se sumarán un 10% de puestos para el turno de discapacidad: cuatro auxiliares administrativos, dos auxiliares de turismo, un auxiliar de biblioteca y un monitor deportivo. Estas plazas serán libres si no se cubren por personas con discapacidad.

El Sexpe hará la preselección de candidatos, priorizando tres grupos por este orden, los desempleados menores de 25 años sin experiencia, los parados de larga duración y los desempleados en general.

Los seleccionados tendrán que superar un examen tipo test y el 30 de noviembre deberán estar realizadas las contrataciones.