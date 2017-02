El Ayuntamiento de Plasencia sacará a concurso doce plazas de funcionario interino

A ver si lo he entendido bien, como por nuestra incompetencia perdemos el poder contratar a 10 personas con cargo a los fondos del plan de empleo local, contratamos a 12 personas con cargo a los fondos de los Placentinos y me cuelgo una medalla..... Pues no señores míos, no me cuadran las cuentas, ¿Habrían contratado a estas 10 personas de haber hecho bien las cosas con el fondo de empleo local? ¿saben que 10 12 es mayor que sólo 12? ¿Cuándo dejarán de insultar nuestra inteligencia con este tipo de cosas?