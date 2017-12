El Banco de Alimentos investiga una denuncia por uso fraudulento

El Banco de Alimentos de Cáceres, del que depende la delegación placentina, va a investigar una denuncia realizada al propio Banco sobre un presunto uso fraudulento de los alimentos por parte de uno de los 39 colectivos a quienes entrega productos la delegación local. Tanto en la sede placentina como en la cacereña confirmaron ayer el inicio de la investigación. De hecho, los responsables del Banco en Cáceres se desplazarán esta semana a Plasencia para conocer de viva voz los testimonios y pruebas, entre ellas videos, de los denunciantes.

Una persona que ha trabajado como voluntaria en la institución a la que ahora ha denunciado es quien, a finales de noviembre, informó por escrito a Cáceres y Badajoz del supuesto fraude.

Afirma haberlo visto en persona y cuenta además con grabaciones de video que aportará como prueba a los responsables del Banco de Cáceres. A su vez, señala que también aportará testimonios de diferentes personas que coinciden con su versión.

Lo que ha denunciado es que la institución favorece en el reparto a sus familiares, que «cargan cajas y cajas en los maleteros de sus coches», en la sede que este colectivo tiene en la ciudad y a la vista de cualquier vecino de los bloques aledaños. «Yo les he visto a las seis y media de la madrugada, pero hay vecinos que me han dicho que también lo han hecho a las doce y media de la noche».

También afirma que la institución hace distinción entre los allegados o no allegados, y además, que se reparte a personas que «no tienen la documentación que hay que presentar» y que lo ha vivido en primera persona: «también me han dicho a mí que me llevara lo que quisiera».

Asegura que esto lleva sucediendo desde hace más de un año y que se encaró con el presidente del colectivo por lo que estaba sucediendo, lo que le valió la expulsión. «No me podía tener allí porque había visto demasiado».

Según señala, se ha decidido a denunciar porque «la gota que ha colmado el vaso ha sido que a una mujer que tiene cáncer y no pudo ir a recoger su paquete, le ha dado de baja. Es vergonzoso, cuando hay gente que va y se lleva palés enteros».

Explica que hace más de un año, otra persona voluntaria ya denunció lo que sucedía, pero «no le hicieron caso» y ahora se suma a su denuncia. Su intención no es que expulsen a la institución sino «que controlen más y que las inspecciones se pasen sin avisar a nadie».