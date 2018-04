Cáritas Plasencia acogió el año pasado en su centro a 35 menores de 24 años

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Encomiable e inmejorable la labor de esta organización caritativa de la Iglesia Católica, en este caso de la Diocesis de Plasencia. Labor silenciosa pero efectivas ,sin ruido pero con eficacia. Qué pena que la sociedad Placentina no conozca en profundidad la labor social de esta organización. Nuestra felicitación ,empuje , ayuda y reconocimiento. Ahora sí funciona pero que muy bien Càritas de Plasencia, hasta con una residencia de mayores totalmente llena y con lista de espera como es "Hogar de Nazaret" y no olvidemos el comedor "Betania".Gracias por hacer lo que las propias instituciones gubernamentales no hacen por la sociedad más necesitada.