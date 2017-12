Carlos Núñez: «El concierto es una máquina del tiempo, por 2.000 años de música»

Después de pasar hasta en dos ocasiones por el Festival Internacional Folk, el músico gallego Carlos Núñez llega mañana al Teatro Alkázar de Plasencia, dentro de su gira navideña y de la mano de la promotora extremeña Backstageon. Con un entusiasmo que denota pasión por lo que hace, cuenta a El Periódico lo que podrán ver y escuchar quienes acudan al concierto.

-Tras sus actuaciones en el Festival Folk, ¿qué Carlos Núñez vamos a ver en Plasencia?

-Siempre estamos en continua evolución. Esta es una gira de Navidad con cantidad de sorpresas, en cuanto a contenidos, músicos... Hace una semana hemos tocado en la Catedral de Santiago de Compostela y hemos tocado todos los instrumentos esculpidos en el Pórtico de la Gloria. Ha sido tan bello, la música medieval con ecos de música celta, que llevamos varios instrumentos en la gira. Los conciertos son una máquina del tiempo, un viaje por 2.000 años de música celta. Nos traemos a un especialista en instrumentos prehistóricos, Abraham Cupeiro, que nos va a enseñar el carnyx, una trompa de tres metros que usaban los celtas en las batallas. También trompas numantinas, cornas... eso sumado a la música celta antigua más la del presente, con colaboraciones y fusiones, va a hacer el espectáculo diferente.

-¿Por qué en Plasencia su único concierto en la región?

-Pensamos que por qué no incluíamos a Extremadura en la gira de Navidad y nos acordamos del festival de Plasencia, con ese público increible, es un guiño al público. Llevamos cinco años con estas giras y será la primera vez en Extremadura.

-¿Cree que la música folk tiene cada vez más adeptos? Porque en Extremadura los tiene

-Yo soy fan de las músicas de la Vía de la Plata porque, gracias a los pastores, era un corredor de músicas y encontramos músicas e instrumentos con miles de años. El año pasado, Carlos Saura me pidió una colaboración en su última película e hicimos un llamamiento a jóvenes artistas que tocaran música tradicional. En esta gira, viene una de ellos, Itsaso Elizagoien, una acordeonista buenísima. Hay mucha gente joven muy preparada, pero lo que falta es una plataforma para dar a conocer esas músicas y la música celta es la mejor plataforma.

-¿Cómo se va a desarrollar el concierto?

-Será un viaje por diferentes momentos de la música celta durante 2.000 años. Van a sonar muchas cosas nuevas, un repertorio medieval, música celta histórica de Latinoamérica, no faltará el repertorio clásico de Carlos Núñez, de Mar Adentro, de colaboraciones con The Chieftains, con Luz Casal... Hay toda una parte de sumergirse en una experiencia.

-¿En qué momento musical se encuentra?

-Llevo dos años buceando con arqueólogos. Se nos abre un nuevo camino y estoy muy ilusionado. Si alguien piensa que lo hemos hecho todo en música celta, está muy equivocado, creo que estamos empezando de nuevo. Se nos abre un nuevo mundo a través de la transmisión oral y de la conciencia de que la música celta ha estado aquí desde hace miles de años.

-¿Cuál será su próximo proyecto?

-El concierto de la Catedral de Santiago ha sido tan bonito que habemus disco, de ahí va a salir un disco en directo.

-¿Un mensaje para quien dude de si ir o no al concierto?

-Que no se lo piensen y no se lo pierdan porque van a vivir una experiencia única y va a ser una fiesta. No lo van a olvidar.