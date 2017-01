La concejal de Empleo de Plasencia culpa a la Junta del fiasco del plan social y exige mejoras

Si el lunes el grupo municipal del PSOE pedía responsabilidades a la concejala de Empleo, Sonia Grande, por el fiasco del plan social, con 10 de los 45 puestos ofertados sin cubrir y numerosas reclamaciones, ayer, la edil respondía tajante: «la competencia en materia de empleo la tiene la Junta de Extremadura y, si la Junta no organiza bien sus subvenciones, los ayuntamientos tienen una culpa relativa».

Independientemente de quién sera responsable, lo cierto es que siete puestos de ayuda a domicilio, uno de oficial albañil, otro de monitor deportivo y otro de oficial cerrajero se han quedado al final sin cubrir. Ya no hay modo de que lo haga la Junta porque el plazo de contratación terminó el día 30, por lo que lo que Grande dijo ayer es que estudiarán si se pueden cubrir con fondos propios del ayuntamiento. Será cuando el personal que está de vacaciones se incorpore, dijo.

En cuanto a las alegaciones presentadas, también señaló que los servicios jurídicos tendrán que hacer una valoración. «Es lícito luchar por el pan de su familia, pero en todos los procesos y planes de empleo hay personas que quedan descontentas».

Lo que quiso recordar ayer la edil es que ya en octubre, en la reunión en que se informó de que iba a salir el plan social «ya dijimos que iba a haber problemas porque salía a final de año, junto con el plan de experiencia y las escuelas profesionales, más la elaboración del presupuesto y la RPT y el día a día del ayuntamiento. Es inasumible. No pueden hablar ahora de falta de previsión».

Por eso, en noviembre se pidió a la Junta una ampliación del plazo y de nuevo antes de que finalizara el plan, tras la recepción de las 1.400 solicitudes para 45 plazas. «Las dos veces se nos denegó y en uno de los escritos se nos dice que no hemos pedido ayuda al Sexpe, pero en el decreto no se contempla esa opción».

También apunta que, hasta que la Junta no publica la ratificación de la subvención «mi interventor no me permite iniciar el proceso porque antes no se puede incorporar el dinero al presupuesto». A eso se han sumado los problemas con la documentación del SEPE y el Sexpe, las declaraciones juradas falsas de algunos seleccionados y que otros no contestaron al teléfono el viernes cuando se les llamó para contratarles.

«La Junta no nos ha echado una mano, no sé si por falta de voluntad», afirma Grande. Por todo, ha encargado un informe de incidencias para enviárselo y pide «que se cambie el decreto para agilizar los procedimientos y una mejor planificación a la hora de sacar las subvenciones».