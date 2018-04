Denuncian que un paciente pasó 3 días en el hospital esperando un cardiólogo

La mujer de un paciente de 83 años ingresado en Cardiología en el hospital Virgen del Puerto se ha quejado a este diario de que su marido ha estado tres días, el jueves, viernes y sábado pasados, sin recibir la visita de un cardiólogo. A su juicio, el estado de su marido empeoró desde el miércoles, último día de visita, por lo que pidió que acudiera un cardiólogo, e incluso «bajé a Urgencias a buscar uno porque las enfermeras me dijeron que tenían que subir de las Urgencias, previo aviso de ellas, pero ni lo pidieron, ni subió».

Sí acudió una cardióloga el domingo, quien «me dijo que mi marido efectivamente estaba peor, pero no me dijo por qué no había subido nadie esos días».

La Consejería de Sanidad señaló ayer que en Cardiología hay tres médicos, pero ninguno hace guardia como tal, solo uno las hace de Medicina Interna y lo mismo ocurre en el resto de especialidades, que no tienen guardias propias.

En el caso del paciente de la queja, indicó que dos cardiólogos le atendieron el miércoles y le pautaron tratamiento y, durante los días festivos, «el personal de Enfermería, cuando ha sido necesario, ha avisado al facultativo de guardia, que ha resuelto la incidencia». Aunque indicó que en el hospital «no hay ni ha habido nunca cardiólogo de guardia, las necesidades asistenciales están cubiertas las 24 horas del día los 365 días del año».