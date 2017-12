Fernando Pizarro: «El 2018 será el año de las realidades y del despegue»

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Estas declaraciones parecen sacadas del cuento Alicia en el País de las maravillas. ...más tiempo para devolver en crédito de las Huertas... será el año de las realidades y de despegar... etc. etc. Lo de los trenes no se lo creen ni los presidentes de Renfe y Adif. Pobre de mi pueblo que ve parte de su futuro en la "limosna europea"