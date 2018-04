La firma de un convenio retrasa el proyecto de huertos tradicionales

El pasado mes de enero, el concejal de Medio Ambiente, Luis Miguel Pérez Escanilla, anunciaba que el proyecto de los huertos tradicoinales extremeños, que nació como una experiencia de cuatro años, del 2013 al 2017, se iba a retomar este año porque había sido «un éxito». Se trata de un proyecto a tres bandas que, para ponerse en marcha, depende de la firma de un convenio por parte del ayuntamiento, de la Diputación Provincial de Cáceres y de la Consejería de Sanidad de la Junta. En febrero, el ayuntamiento dio el visto bueno al convenio, pero sigue a la espera de que lo hagan las otras dos administraciones.

De hecho, el concejal no entiende por qué no lo han firmado ya, porque, de hecho, «la Diputación incluyó una alegación al convenio, que le aceptamos» y ya no ha habido más oposición.

De momento, no hay firma y esto significa que el ayuntamiento no puede convocar el nuevo proceso de adjudicación de los huertos, de los que, en los cuatro años en que han estado funcionando, se han beneficiado unas 40 personas anuales. Según sus datos, su nivel de satisfacción ha sido «alto. Muchos han conseguido satisfacer sus necesidades de hortalizas en un 100% y otros en un 50% y de ahí para arriba».

Una vez que se convoque el proceso y se adjudiquen, los denominados cesionarios deberán realizar un curso de prácticas hortícolas tradicionales extremeñas, que también deberá afrontar el ayuntamiento.

El concejal ha recordado que la Diputación cede el terreno, en torno a una hectárea de zona de huertos situada junto al centro sociosanitario; el Sepad, dependiente de la Consejería de Sanidad, se encarga de controlar el buen funcionamiento y el ayuntamiento aporta todos los elementos que necesitan los cesionarios.

Hasta ahora, cada huerto ha sido ocupado por tres cesionarios y, aunque empezó con una decena, posteriormente se ampliaron con tres huertos más. Aunque en principio estaba previsto que la adjudicación fuera durante un máximo de un año, «como hemos tenido capacidad para atender todas las solicitudes que recibimos, se fueron manteniendo los que ya había y atendimos también las nuevas solicitudes».

Tanto los nuevos aspirantes, como los que ya han podido cultivar los huertos, tendrán que realizar la inscripción durante el plazo que se abra este año. El concejal ha recordado que los requisitos indispensables son ser mayor de edad y estar empadronado en Plasencia y también se estudia la situación económica.