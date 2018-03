Interior solicita permiso a la Junta para hacer barbacoas en la fiesta de la patrona de Plasencia

El año pasado, fue el primero en que se prohibió expresamente realizar barbacoas y hogueras en el monte público Valcorchero durante la celebración del día del Puerto. Había riesgo de incendio porque el campo estaba muy seco, aunque su aplicación fue desigual. Este año. el ayuntamiento ha solicitado autorización a la Junta de Extremadura para que se puedan realizar el día de la patrona, el próximo 8 de abril.

El consistorio explicó ayer que la normativa del 18 de octubre de 2017 de las zonas de coordinación del Plan Infoex establece la prohibición de realizar barbacoas y hogueras en el monte público, «con excepciones, previa petición». Por eso, la Concejalía de Interior ha realizado la solicitud, con el argumento de que este año no hay activada ninguna alerta y el estado del campo permite las hogueras y barbacoas.

La petición de autorización se realizó ayer y la concejala de Interior, Sonia Grande, considera que la Junta informará «de manera favorable puesto que se cumplen todos los requisitos y, al contrario que el pasado año, el campo está en buen estado».

No obstante, aunque concediera la autorización, el ayuntamiento señala que la normativa establece una serie de normas que habría que acatar, como las de que el fuego no podrá superar un metro de diámetro; las barbacoas portátiles y hogueras no se emplazarán en puntos con riesgo de escape por vegetación leñosa o seca; se deberá disponer de algún auxilio para uso inmediato en el control de algún escape; que es responsabilidad de los usuarios no encender el fuego con viento intenso y que no se debe abandonar el fuego hasta que esté totalmente apagado, mientras que cualquier escape debe avisarse al 112 o a la policía local.

maceteros por seguridad / Otro aspecto que apuntó ayer la concejala de Interior es que, en la reunión de los cuerpos de seguridad para preparar el operativo del día del Puerto, se pidió una mayor vigilancia de la zona de la presa del kilómetro 4 porque son muchas las personas que acuden para pasar el día.

Y en cuanto a la Semana Santa, también ha habido ya una reunón de coordinación. Según Grande, se reforzará la presencia policial en las zonas de San Nicolás y la Catedral y la Policía Nacional ha pedido mayor protección en el casco urbano por la alerta yihadista. En este sentido, explicó que, al ser un casco histórico con vecinos y cocheras, «no se puede blindar», pero se moverán maceteros para evitar el acceso al centro en el momento del paso de las procesiones.