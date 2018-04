Juan Jesús Cruz: «En 15 o 20 años podríamos estar curando el 90% de los cánceres»

Juan Jesús Cruz nació en Plasencia. Estudió en las Escuelas de la Puerta Talavera y después en el IES Gabriel y Galán, cuando estaba ubicado en la calle Matías Montero. Se marchó a estudiar Medicina a Salamanca y ahora es el jefe de Oncología del Hospital Universitario de esa localidad. Su trabajo para combatir el cáncer le ha hecho merecedor del título de Hijo predilecto de Plasencia, que ayer le entregó el alcalde en un acto a las doce en el Centro Cultural Las Claras.

-¿Qué supone este reconocimiento de su ciudad?

Es una sensación de alegría y de sospresa y, a la vez, muy emocionante. Sin falsa modestia, creo que hay gente que lo merece más que yo, pero es muy emocionane por lo que significa Plasencia para mí y por mi familia.

-¿Por qué se decidió por la Oncología?

La vida te va llevando. Yo hice el MIR de Medicina Interna y me surgió la oportunidad de ir al extranjero. Me fui a Milán y vi a muchos pacientes con cáncer. Así, al volver a Salamanca, teníamos que estar tres años más en el Hospital Universitario y, a los que sabíamos un poco más de cáncer nos daban los pacientes de cáncer, así que acabé viendo solo a este tipo de pacientes.

-¿Es fundamental la investigación en su campo?

Es clave, pero en todos los campos de la medicina. La investigación va a una velocidad tal que ya estamos empezando a ver cómo actúan los fármacos que se han ido desarrollando. En tres, cuatro o cinco años ves que ha surtido efecto.

-Pero la sensación general es que va por detrás de la enfermedad

Va mucho más despacio de lo que nosotros quisiéramos, pero hemos partido de cuando yo empezé, en los años ochenta, en que el porcentaje de curación estaba entre un 35% y 40%, y hoy en día alcanza el 60% y 65%. No es lo que quisiéramos, pero es casi el doble en unas enfermedades tan frecuentes, y lo has ido viviendo, lo hemos vivido en primera persona.

-¿Por qué parece que cada vez hay más casos de cáncer?

Hay esa sensación porque, por suerte, el cáncer es más frecuente entre los mayores de 65 años y dos tercios de la población tiene más de 65 años. La esperanza de vida ha aumentado de una forma exponencial gracias también al éxito de la medicina y dado que el cáncer es una enfermedad degenerativa, de ahí el incremento.

-¿El cáncer es una lotería?¿Es posible evitarlo?

No todas las personas tienen los mismos factores de riesgo. Influyen bastante los factores exógenos, como el tabaco en el cáncer de pulmón, entre un 50% y un 60%, pero también la persona, siempre tiene algo que decir el organismo de cada individuo. Lo que es cierto es que, si no se fumara, el 90% de los cánceres de pulmón no existirían. Porque solo el 10% tienen otros orígenes. Por eso, mi obsesión es la prevención. Sin tabaco, habríamos evitado el 30% de las muertes por cáncer de pulmón.

-¿Y qué opina de las operaciones preventivas como las que se hizo Angelina Jolie?

Existen unidades de consejo genético, que ayudan a detectar a las familias que tienen más riesgo, porque el cáncer no se hereda, se hereda el riesgo de padecerlo. Si hay una predisposición, se ofrece la posibilidad de estas operaciones, pero eso ya existe desde los años 90 y además, gratis. Hoy sabemos que entre un 5% y un 10% de tumores tienen una predisposición familiar. Cualquier persona que crea que tiene criterios para hacerse ese estudio, puede ir a su médico y este le derivaría. En todas las comunidades existen esas unidades y, si no la hay, se deriva a la más cercana.

-¿Qué importancia le da a la docencia, otro de sus campos?

También considero que es clave, es más, creo que la investigación, la asistencia y la docencia van unidas. Si haces asistencia en un hospital universitario tienes que contar lo que haces y a la vez estás haciendo investigación. Mi padre y mi madre eran maestros, así que yo también tenía predisposición (risas).

-¿Por dónde camina el futuro de la Oncología?

-Yo soy relativamente pesimista y opino que queda mucho por hacer, pero creo que esto está llegando al principio del fin. Ya se está conociendo tanto el mecanismo por el que se produce el cáncer y se están sintentizando los medicamentos para controlar la mayor parte del cáncer, aunque los hay de muchos tipos, que considero que en los próximos 15 o 20 años posiblemente estemos curando más del 90% de todos los cánceres. Por muchos factores unidos: por prevención, por un diagnóstico precoz, por los tratamientos, por la cirugía...