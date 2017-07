La Junta ofrece a ciudadanía, UEx y empresa el palacio de congresos

Nos hemos gastado "la intemerata", en levantar cuatro palacios de congresos, los que estan en contruccion o en proyecto avanzado, no se cuentan, y ahora nos damos cuenta que no estan ni minimamente justificados, y que fuera de reuniones de vecinos de bloques, los morancos y especimenes similares, no son capaces de hacer ni siquiera un evento cada trinestre, y ahora a ofrecer. No señores no, donde no hay no se puede sacar nada. Pero si, vale para crear puestos para los amigos, familiares y/o correligionarios, y los curritos a pagar.