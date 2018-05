El juzgado investiga una denuncia contra Pizarro por prevaricación

El juzgado de Instrucción número 1 de Plasencia ha iniciado una investigación a raíz de una denuncia presentada por una vecina de Plasencia contra Fernando Pizarro, en relación a las viviendas sin derribar en la sierra de Santa Bárbara desde que ejerce de alcalde. El juzgado ha abierto diligencias previas para investigar si Pizarro es autor de un presunto delito de prevaricación administrativa, según confirmó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

La denuncia se presentó en febrero ante ese tribunal, con el fin de que se ampliara la investigación al periodo transcurrido desde el 2011 hasta la actualidad, pero el TSJEx la derivó al juzgado de Instrucción. Así, con fecha 9 abril, el ayuntamiento recibió una notificación para que «por el señor secretario y letrado de Urbanismo se informe a este órgano judicial sobre los hechos denunciados» y daba de plazo un mes para ello.

Preguntado por esta investigación, el alcalde manifestó ayer que está «dentro de la normalidad. Hubo una denuncia y esto entra dentro de las cuestiones del juzgado. Se trata de una cuestión técnica y aquí los políticos estamos al margen, la jueza tendrá que informarse».

No se mostró preocupado. «No tengo una inquietud especial. Estamos políticamente tranquilos y esa tranquilidad también me la trasladan los servicios jurídicos y urbanísticos». Porque se ha pedido información sobre la actuación municipal en diversas parcelas de Santa Bárbara y «en todas se ha actuado».

Lo que sí subrayó Pizarro es que esta es una «denuncia política» porque la denunciante es familiar del concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Plasencia, Juan Carlos Hernández, quien a su vez trabaja para la diputada regional de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Victoria Domínguez. Según indicó ayer el TSJEx, la denunciante ha sido citada a primeros de junio para ratificarse en su denuncia porque, de lo contrario, no continuaría la investigación. En este sentido, Pizarro afirmó: «estando Victoria Domínguez detrás, no dudo que se vaya a ratificar». Lo considera una reacción a la investigación judicial en la que la diputada está aún inmersa. Preguntado por si la decisión del ayuntamiento de no recurrir el auto que archiva el caso para Domínguez ha tenido que ver con la denuncia, Pizarro dijo que la decisión se ha tomado por consejo del gabinete jurídico.