El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número de 1 de Plasencia ha abierto un proceso de diligencias previas por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con las construcciones ilegales de la sierra de Santa Bárbara y la ausencia de derribos por parte del ayuntamiento, entre los años 2006 y 2011.

Como denunciantes aparecen el Ayuntamiento de Plasencia y el Ministerio Fiscal y como denunciados, la que fuera alcaldesa durante esos años, Elia María Blanco, y los que fueron concejales de Urbanismo en ese periodo, Mónica García, María Victoria Domínguez y Francisco Barbancho, por ese orden.

Las diligencias se abrieron hace varios meses y ya han pasado a declarar, por parte municipal, el secretario y personal del departamento de Urbanismo. El ayuntamiento ha negado hoy haber denunciado y señaló que se trata de una «denuncia anónima» y que el consistorio aparece como parte afectada. De hecho, el ayuntamiento recibió el lunes un escrito del juzgado en el que le solicita información sobre tres aspectos: «si durante los años 2006 al 2011 se ha liquidado algún impuesto de construcciones en suelo urbano»; «la indicación de la tasa por construcción en vigor en los años 2006 al 2011, que al no haberse cobrado por el ayuntamiento, el caudal público ha dejado de ingresar» y «si se han ejecutado órdenes de demolición de obras en suelo urbano, desde el año 2006 al 2011, a la vista de que la razón para no actuar frente a las construcciones en suelo no urbanizable ha sido la falta de recursos para ejecutar las demoliciones».

Según indica el ayuntamiento, tiene unos quince días para remitir los informes al juzgado y subraya que «no nos hemos personado en el proceso, eso se decidirá técnicamente y políticamente más adelante». Porque de hecho, de momento se trata de diligencias previas, es decir, de una investigación inicial, que llevará después a decidir si se archiva la causa o se solicita la apertura de juicio.

Ante el inicio de la investigación, Elia Blanco ha declarado haber hablado hace dos meses con la jueza de instrucción y estar a la espera de información del juzgado. En principio, señala no tener conocimiento de los expedientes que se investigan. Otros denunciados también han sido citados a declarar, en algún caso en calidad de investigados.