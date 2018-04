«Llego con muchas ganas de divertirme y de divertir»

Rosana Arbelo nunca ha actuado en Plasencia. Es una espinita clavada que se va a quitar mañana, a las nueve de la noche, en el Teatro Alkázar, en el que presentará su último disco En la memoria de la piel, con el que ya ha cerrado más de cien conciertos. Ayer habló con El Periódico Extremadura para contar qué podrán ver quienes acudan al concierto.

-¿Con qué energía llega a Plasencia?

-No he actuado nunca en Plasencia y llego con unas ganas locas, con ganas de divertirme y de divertir, todavía más porque cuando no he actuado en algunos lugares son como espinitas pendientes. Venimos mal educados, porque estamos llenando en los conciertos y no hay localidades, pero aunque no se llenara el teatro, será igualmente mágico.

-¿Qué se van a encontrar los que acudan al concierto?

-Musicalmente, un puñado de canciones, distribuidas entre la presentación del último trabajo, En la memoria de la piel y otras de toda mi trayectoria, desde hace 21 años. Pero cada noche pasa una cosa distinta porque dejamos que la gente diriga el espectáculo.

-¿Qué aporta este nuevo disco?

-Es un fiel reflejo de quién soy, de cómo estoy en este momento, de qué me late, qué me importa.. Igual que otros discos lo fueron de otros momentos de mi vida. Me gusta dejar en cada álbum quién soy en cada momento, darle verdad.

-¿Cómo se aguantan más de cien conciertos?

-Con mucho deportes (risas) y con muchas ganas.

-Todos sus discos los ha producido usted, ¿por qué?

-Porque hasta ahora lo he tenido claro. Las canciones me han sonado en la cabeza y así es más fácil la conexión con el músico, pero no tengo complejo en buscar a alguien si creyera que debería verlo alguien desde fuera.

-Siendo cada disco un reflejo de su presente, ¿se plantea que hará en el futuro?

-No. No tengo ni idea. Yo espero a que se termine la gira y empiezo a componer y nunca sé como va a ser el próximo disco. Me pongo a componer, dejo que salga lo que tengo dentro y, cuando no tengo nada más que sangrar, paro. En este último disco, cuando paré había escrito 50 canciones y me puse a elegir.

-¿Qué sucede con las canciones que no elige?

-Se quedan ahí. Es muy díficil que escoja una canción de las anteriores para un disco nuevo porque fueron de otro momento, en que me sentía de forma diferente.

-Un mensaje para el público de cara al concierto de mañana, para los indecisos...

-Que vamos a estar ahí y que nuestra intención es regalarles una sonrisa.