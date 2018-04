Más de 100 efectivos velarán por la seguridad en el día de la patrona de Plasencia

Más de un centenar de efectivos, entre Policía Local, Nacional, Guardia Civil y Protección Civil, junto a los servicios del 112 y Cruz Roja, velarán mañana por la seguridad de los ciudadanos durante la celebración de la romería de la Virgen del Puerto.

Es el dato que ha dado el ayuntamiento, que ha estado presente en las reuniones de coordinación del dispositivo que se han llevado a cabo durante las últimas semanas y ha aprobado también las medidas decididas por la policía local en cuanto a controles, tráfico e instalaciones de puestos.

La celebración comenzó anoche, con el pregón de la festividad a cargo del que fue presidente de la Cofradía de la Virgen del Puerto, Evaristo García, en el complejo Santa María, con el acompañamiento musical del coro Voces de Plasencia.

Hoy, a las cuatro, tendrá lugar la tradicional ofrenda floral a la patrona en el exterior del santuario, aunque la presidenta de la cofradía, Leonor Nogales, dijo ayer que «durante toda la semana, la gente ha ido llevando las flores porque ya estaba puesto el panel». A las 22.30 horas, saldrá un autobús urbano de la Puerta del Sol para acudir a la Vigilia, Hora Santa y eucaristía.

Y mañana, día de la patrona, habrá autobuses desde las diez de la mañana, en seis puntos: la Colonia de Guadalupe, Avenida de España, Calvo Sotelo, Avenida La Salle, Miralvalle y Procasa. El ayuntamiento y la policía han recomendado utilizar este transporte o el taxi para desplazarse a Valcorchero, más aún si llueve, para evitar atascos.

No obstante, estará dirigiendo el tráfico y habrá controles de alcohol y drogas, con la unidad canina, como medida preventiva. Como es tradicional, a partir de las cinco de la tarde, se cerrará la carretera al tráfico en general y no abrirá hasta que termine la procesión de las seis. Solo el servicio público de autobuses y taxis podrá subir al Puerto hasta las 17.30 horas.

En lo que respecta a la procesión, y dada la previsión meteorológica, la presidenta de la cofradía ha señalado que se esperará hasta el último momento para decidir si sale o no, o si el recorrido se limita al atrio. No es posible sacar a la Virgen tapada con una urna porque no está adaptada a las andas actuales. No obstante, quienes quieran cargar a la patrona si sale pueden apuntarse ya en el santuario y deben indicar sobre todo «su estatura y el número de teléfono».

La misa solemne será a las 11.30 horas de mañana y la presidirá el obispo de la diócesis.