Parte de la oposición pide retrasar la aprobación de los presupuestos

El concejal de Hacienda ha entregado ya a los grupos de la oposición el borrador de los presupuestos municipales para el 2017 y tanto el PSOE como Plasencia en Común coincidieron ayer en anunciar que han pedido que se retrase su aprobación al pleno del mes de enero.

Su argumento es que el borrador no incluye datos reales de la Junta y el Estado al no tener estos aprobados todavía sus presupuestos, por lo tanto, «se basan en las cantidades de este año». El PSOE los considera continuistas y señala que la inversión en empleo «es la misma que la de este año y no incluye las escuelas profesionales ni el Aepsa».

Criticó ayer su portavoz, David Núñez, que solo incluye dinero para pagar a una entidad local menor, 48.000 euros, así como la subida del IBI, un 12,25% el rústico y un 1,87% el urbano, más un 20% el IAE. También subrayó la subida de un 48% de la partida de Festejos y planteó la necesidad de aumentar el fondo de contingencia para los pagos que habrá que afrontar en el 2018 por las huertas.

deuda del sepei / Especial incidencia hizo en la deuda del Sepei, que según dijo, «ronda los 4 millones de euros» y este año se consignaron 938.000 euros «que no se han pagado».

Muy crítico se mostró también ayer Abel Izquierdo, de Plasencia en Común, que dijo no ver «por ningún lado los 700.000 euros más de inversión en empleo», sino al contrario, una bajada de 17.265 euros.

Le llama la atención la «privatización de la limpieza de los colegios», a la que se destinan 75.000 euros «a partir de septiembre» y, en materia de ingresos, ve acertado que baje la enajenación de patrimonio, de 4,3 millones a 1,4 el próximo año y también un descenso en la partida por multas de tráfico, que baja de 415.000 a 215.000 euros.

Sí criticó la subida del IBI en 132.000 euros e insistió en que se cobre por los edificios de confesiones religiosas, con algunas excepciones.

En cuanto a inversiones, Izquierdo señaló que la mitad del asfaltado estará a expensas de la venta de patrimonio y también el total de lo presupuestado en obras de accesibilidad.