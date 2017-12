Pizarro: «El Banco de Alimentos no es responsable de irregularidades»

La delegación placentina del Banco de Alimentos de Cáceres y los responsables de la sede cacereña se reunieron ayer con denunciantes de un posible fraude en el reparto de alimentos por parte de una de las 39 entidades a quienes entrega los alimentos para que estas a su vez los distribuyan entre las personas que los necesitan. También se reunieron con el responsable de la entidad denunciada. Fue el primer paso de la investigación iniciada cuando les llegó la denuncia.

Al mismo tiempo y, a propósito de la reunión, el alcalde se manifestaba sobre la denuncia y la investigación. «Estoy preocupado por el asunto, como por todo lo que sucede en la ciudad». Dijo haber hablado ya con los delegados provincial y local y afirmó que «hoy (por ayer) darán sus explicaciones».

Y a la espera de estas, defendió a los responsables del Banco de Alimentos. «No pongo en duda al propio banco. Ellos actúan voluntariamente, dando su tiempo y su esfuerzo. Son gente responsable y no creo que me quemara por poner la mano en el fuego. No lo pongo en tela de juicio».

Además, recordó que el ayuntamiento le concede una subvención, «por acuerdo plenario» y, «si hubiera irregularidades, no podríamos darle. El propio Banco no es protagonista de ninguna irregularidad», subrayó.

Lo que hicieron las personas denunciantes fue advertir a los responsables del Banco de un presunto fraude en el reparto por parte de una entidad que, según su vivencia como voluntarios de esa misma entidad, de testimonios de otras personas y de videos que han podido grabar, reparte gran parte de los alimentos que recibe a familiares y allegados, además de a necesitados.

Ayer, mostraron los videos a los responsables de los Bancos, además de algunas firmas de vecinos de viviendas cercanas a la sede del colectivo al que denuncian y que confirmarían así su versión y acudieron con otra persona que prestó su testimonio. Según su versión, «se sorprendieron al ver los videos y dijeron que lo iban a investigar y que iban a poner la carne en el asador».

Este periódico no pudo contrastar ayer su valoración al resultar imposible contactar con la delegada local y con los responsables de la sede caceraña del Banco de Alimentos.

Por otro lado, allegados al colectivo denunciado informaron a la Subdelegación del Gobierno de Cáceres de la convocatoria de una manifestación de apoyo, mañana, pero ayer informaron de que la desconvocaban, según confirmó la Subdelegación.