Pizarro tendrá que declarar por las viviendas ilegales de Santa Bárbara

No se puede olvidar nunca que quien me pone la denuncia es la cuñada del concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento, que trabaja con Victoria Domínguez. Y han sido muy cobardes porque oye, denuncia tú, ¿no? Pero no lo han hecho. Ellos lo que quieren es que salga el titular de que tengo que ir a declarar. Es algo teledirigido políticamente, esa es su venganza porque ella al PP de Plasencia le tiene odio visceral desde lo que ocurrió en 2003, cuando se dividió el partido. Y ahora ha dicho: Vamos a aprovechar este tanto». Fueron las declaraciones ayer de Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, ante la citación del Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad que lo llama a declarar en calidad de investigado por el caso de las viviendas ilegales sin derribar de la sierra de Santa Bárbara. Deberá acudir el próximo día 1 de agosto a las diez de la mañana. El juzgado investiga si Pizarro pudiera ser autor de un presunto delito de prevaricación administrativa desde que ejerce de alcalde por no derribar las casas.

La citada denuncia se presentó en el mes de febrero ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) con el fin de que se ampliara la investigación, que ya se estaba realizando, al periodo transcurrido desde el 2011 hasta la actualidad por estas viviendas ilegales de la sierra, pero el TSJEx la derivó al Juzgado de Instrucción.

Desde el primer momento Fernando Pizarro ha mantenido que es María Victoria Domínguez, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea regional -y exconcejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Plasencia por el partido Unión del Pueblo Extremeño- quien está detrás de esa denuncia de una ciudadana particular. Domínguez fue igualmente investigada por este caso pero finalmente el TSJEx sentenció que no la iba a sentar en el banquillo. No obstante, el propio ayuntamiento placentino se presentó como acusación particular: «Nosotros como administración fuimos perjudicados por esa situación, el ayuntamiento estuvo en ese proceso como es obligación, como obligaba la ley», subraya Pizarro.

Asimismo, quiso dejar claro ayer que no tiene ningún tipo de inquietud: «Yo estaría preocupado si no hubiese cumplido con mi responsabilidad, pero lo hemos hecho taxativamente con las obligaciones que nos corresponden en torno a disciplina urbanística».

ANTECEDENTES / El Ayuntamiento de Plasencia, personado como acusación particular, presentó un escrito de acusación contra la exalcaldesa placentina Elia Blanco, María Victoria Domínguez y la exconcejala Mónica García pidiendo para cada una de ellas una pena de ocho años, seis meses y un día de inhabilitación especial para empleo y cargo público. En el escrito de acusación se señalaba «una conducta omisiva».

Habría que recordar que Domínguez ejerció como concejala de Urbanismo en la capital del Jerte entre los años 2007 y 2010. Lo hizo como concejala de Unión del Pueblo Extremeño, un partido que surgió tras los conflictos internos del PP de este muncipio que se iniciaron a partir de 2003 y que dividió a los miltantes.

De hecho, ese mismo año María Victoria Domínguez fue la candidata popular a la alcaldía por Plasencia. Pero su designación fue muy cuestionada, empezaron las discrepancias y termió formando su propio partido que después integró en Ciudadanos.