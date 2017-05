Recogen firmas para reponer en la ronda del Salvador de Plasencia los contenedores

El pasado 3 de marzo una familia con dos hijos menores tuvo que salir de casa precipitadamente y a medianoche debido a un fuego en cuatro contenedores situados justo ante la puerta de su casa, en la ronda del Salvador. Hoy, más de un mes y medio después, los contenedores no han vuelto, ni ante su casa ni a otra ubicación de la calle y en el vecindario se ha iniciado una recogida de firmas para pedir su vuelta.

Numerosos vecinos han firmado porque ahora tienen que recorrer más metros para depositar la basura, bien en la misma ronda del Salvador, pero más lejos de sus viviendas, o bien en la calle Pedro de Lorenzo. Otros han preferido no firmar: «No los querría a la puerta de mi casa, así que no los quiero en la puerta de ningún vecino», argumentan.

Mientras, el padre de la familia afectada por el incendio, Luis Ramón Valverde, señala: «entiendo que tengamos que tener contenedores, pero existen otras alternativas de ubicación para que no estén ante la puerta de nadie».

De hecho, recuerda que llevaba cinco años reclamando que los retiraran de la puerta de su casa y que antes estaban situados enfrente, pero «el camión de la basura carga por la derecha» y por eso los pusieron en la acera donde se encuentra su vivienda.

No obstante, después del suceso, ha propuesto tres alternativas para su colocación al ayuntamiento y ha hablado con los agentes de la policía local que han acudido a ver la zona para realizar un informe que el gobierno municipal afirma que tendrá en breve.

Una de las propuestas de Valverde es ubicarlos enfrente, en el cruce con la calle Hernando de Monroy, hacia Sor Valentina. «Dicen que por ahí no entra el camión, pero la calle la han arreglado y pasa hasta el autobús».

Apuesta por llegar a una solución consensuada y no porque todo quede en buenas palabras, pero espera que no se los vuelvan a poner delante de su vivienda porque, en ese caso, «intentaremos reclamarlo», ya que subraya que no es lo mismo tenerlos en un lugar donde no molesten a nadie que «a 1,20 metros de la ventana de mi casa».

El ayuntamiento ha indicado que, una vez que cuente con el informe de la policía local, el concejal de Medio Ambiente quiere reunirse con la familia propietaria de la vivienda para exponerle sus conclusiones y su opinión sobre sus propuestas, que se están estudiando, así como transmitirle las propuestas municipales. Calcula el gobierno municipal que la reunión podría producirse esta misma semana.