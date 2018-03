Los retablos de Santo Domingo y San Lázaro seguirán en el museo

El retablo talaverano que se encontraba en la sacristía de la iglesia de Santo Domingo y el que estaba en la ermita de San Lázaro permanecerán en el museo de la Catedral Vieja. No hay previsión de traslado a sus sedes originales por parte de la Junta, de momento. Es más, la administración regional ha señalado que «desde la Junta de Extremadura se ha trabajado para que ambos retablos puedan ser disfrutados por todos los placentinos y placentinas en un museo de la ciudad».

La inauguración en el museo catedralicio del retablo que se encontraba en Santo Domingo llevó a la Cofradía de la Soledad y el Santo Sepulcro a denunciar públicamente lo que consideraba un «expolio» y a criticar que lo mismo había sucedido con el de San Lázaro. En este caso, señalaban que, una vez rehabilitada la ermita, el retablo no volvió a su lugar de origen y recordaban que así lo establece la Ley de Patrimonio de la Junta.

En respuesta, la Administración regional ha señalado que «la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura acuerda depositar estos bienes en un lugar que tenga la seguridad adecuada y las condiciones de conservación sean las idóneas, preferentemente en un museo».

A su vez, la Junta ha afirmado que «la recuperación de los retablos cerámicos de San Lázaro y Santo Domingo se ha realizado de forma consensuada con el Obispado de Plasencia» y defiende que «se ha desarrollado a través de un trabajo profesional muy minucioso, cuya finalidad ha sido rescatar parte de la memoria placentina y minimizar los riesgos de desaparición o pérdida de un patrimonio extremadamente frágil».

A su vez, subraya que se han adoptado «criterios técnicos de preservación con métodos reversibles para que puedan volver a su asiento original cuando los espacios de origen reúnan las condiciones adecuadas».

En el caso de San Lázaro, no parece fácil su vuelta. Fuentes municipales han señalado que la ermita no cumple las condiciones de seguridad necesarias.

Y en cuanto a Santo Domingo, no hay fecha prevista para ese regreso. Lo que es seguro es que, de producirse, no será este año porque la Junta no tiene previsto llevar a cabo ninguna actuación de rehabilitación de la sacristía. La previsión de inversión en Santo Domingo para este 2018 es de 17.000 euros, correspondiente al proyecto de Gestión de ZEPA urbanas en Extremadura para la nidificación del cernícalo primilla, que contribuye a la protección de edificios patrimoniales.