Vecinos de Santa Bárbara piden unidad para regularizar las casas

Los vecinos de la finca Viña del Carmen, en la sierra de Santa Bárbara, con órdenes de derribo de sus viviendas por estar situadas en una zona protegida y haber sido construidas ilegalmente, van a luchar «por nuestras viviendas, por nuestra vida... hasta el final». Así, además de que han presentado un recurso contra las órdenes en el ayuntamiento, han hecho un llamamiento público a todos los vecinos de la sierra y de las zonas del Espartal, La Vinosilla y todos aquellos que estén en una situación similar, para solucionar de una vez el problema.

Porque todas estas zonas están plagadas de construcciones en suelo rústico y «si un día iniciamos nuestras viviendas fue, porque en ningún momento se actuó contra ninguna de las construcciones de la zona, nunca se pararon las obras, nunca recibimos una denuncia y todos los indicios llevaban a que estas construcciones se iban a reordenar con el nuevo Plan General».

En su caso, la denuncia de un particular ha llevado a las órdenes de derribo firmadas por el alcalde, pero recuerdan que «nuestras construcciones no son, ni más ni menos irregulares que el resto» porque «estamos en un terreno de Protección Paisajística, pero queremos aclarar que esa protección se extiende por toda la sierra, a ambos lados de la carretera de Jaraíz y llega hasta La Vinosilla. No es una protección exclusiva de la Finca Viña del Carmen, esta protección afecta incluso a construcciones oficiales, de servicio o negocios establecidos en la zona».

Lo que ha sucedido en las últimas decadas es que, lo que comenzó como segundas viviendas se ha transformado en primeras residencias de «personas que han invertido sus ahorros. Somos ciudadanos placentinos, llevamos años pagando impuestos por nuestras viviendas».

Consideran que, derribando sus casas, no se solucionará el problema de fondo, el de toda la sierra. Por eso y, aunque afirman no querer perjudicar a nadie, no descartan «realizar una demanda conjunta y generalizada a todas las viviendas irregulares, para que se estudie caso por caso cada construcción, cada irregularidad, cada caso individualmente», señalan.

Por todo, piden que el ayuntamiento no mire para otro lado y «que todos los propietarios se unan para hacer presión». De momento, han convocado una reunión con todos los afectados, mañana, a las 20.30 horas en el hotel Ciudad de Plasencia. Los residentes pueden dirigirse a afectadosviviendasplasencia@gmail.com y dejar sus datos.