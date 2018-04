"Chacho, la repercusión del video cuando el coche se nos quedó atascado en Orellana ha sido flipante"

El video protagonizado por Juan Manuel Carrasco, conocido por todos como Zubi, y su compañero de pesca Vicente Espiño, que el pasado 11 de abril se hizo viral, sigue difundiéndose por las redes sociales. Sucedió cuando ambos vecinos, naturales de la localidad pacense de Palazuelo, se fueron de pesca al pantano de Orellana.

El coche de Vicente se quedó atrapado y Juan Manuel trató de sacarlo del apuro. Tras un primer tirón infructuoso, al segundo intento el Suzuki 4x4 de Juan Manuel arrancó de cuajo el parachoques del Citroën de Vicente. Todo ello ante los ojos del amigo de ambos que grababa este video, Juan José Lucas.

Las imágenes se fueron pasando por grupos de whatsapp y no tardaron en llegar a las redes sociales.

Hoy, en declaraciones a El Periódico Extremadura, Zubi cuenta que al día siguiente de que sucedieran los hechos, el coche ya estaba reparado por el taller. "No paramos de seguir recibiendo llamadas, las imágenes han llegado hasta Estados Unidos y Polonia", explica Zubi entre risas. "Me llamaron de la tele. Los de Canal Extremadura me dijeron que si quería ir al plató de un programa para contar el caso, pero preferí no hacerlo Chacho, es que ha sido flipante", reitera Zubi, quien confiesa que tras lo ocurrido han seguido yendo de pesca y no han tenido ningún percance.