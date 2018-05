La familia de Francisca Cadenas pide más medios para su búsqueda

La familia de Francisca Cadenas, la vecina de cuya desaparición a 50 metros de su casa en la localidad pacense de Hornachos se cumple un año mañana miércoles, 9 de mayo, ha pedido más medios y la incorporación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la investigación, y que su caso «no caiga en el olvido». Así lo señaló José Antonio Meneses, el hijo menor de esta mujer de 59 años, que sobre las once de la noche del 9 de mayo del año pasado salió de su casa para despedir a una familia amiga, a cuya hija había cuidado esa tarde, y a la que se le pierde la pista en los escasos 50 metros que recorre.

Vestida con unas mallas deportivas oscuras, una camiseta de manga corta rosa y unas zapatillas, sin dinero ni documentación, Francisca Cadenas acompaña a sus amigos -un guardia civil, su mujer y su hija- y le dice a su familia que regresará enseguida, algo que no ocurre.

CONCENTRACIONES / Desde entonces se han llevado a cabo concentraciones y diferentes acciones con la que se intenta mantener viva su búsqueda, que desde el punto de vista policial se ha completado con batidas terrestres y aéreas, la última en pozos de la zona con máquinas especiales, el pasado mes de abril, aunque sin resultado.

Pese a que desde instancias oficiales se asegura que se trabaja incansablemente, José Antonio Meneses se lamentó de que no es suficiente e insistió en que si desde el primer momento hubiera habido más intensidad «el caso estaría resuelto».

«La desaparición se produjo en 50 metros, en un plazo de tiempo de diez minutos; blanco y en botella», aseveró el hijo, que confesó que tiene claro la persona que puede estar detrás, «pero no tengo pruebas», precisó.

Explicó que «desde el minuto cero» él y su familia no han dejado de hacer «para saber qué pasó, buscando e intentando que no caiga en el olvido». Reconoció que en un año «se pasa por diferentes etapas de sentimientos y emociones» y que él se ha agarrado «a lo que mi madre hizo por mí y a los valores que me inculcó» y que le han dado fuerza.

«No es que puedas decir cierro una etapa y empiezo otra nueva, lo tienes siempre presente», afirmó, además de añadir que también le ha servido «para plantearme cosas» y comprobar cómo es de verdad la gente «que se acerca para ayudarte y apoyarte, las que te quieren o las que tienen otras intenciones».

LA MUERTE DE LA ABUELA / José Antonio Meneses contó cómo en este año han sufrido el golpe de la muerte de su abuela -madre de Francisca-, la pasada semana, de cuyo cuidado se hacía cargo su madre hasta su desaparición, y a la que tuvieron que ingresar en una residencia ante la imposibilidad de hacerse cargo de ella.

Mañana, como cada mes, habrá una concentración en la plaza de España. El caso se encuentra bajo secreto de sumario, decretado el pasado mes de abril por la jueza, lo que la delegada del Gobierno considera que puede ser beneficioso para esclarecerlo.