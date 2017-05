La Feria de la Alfarería y el Barro debate sobre el relevo generacional

El relevo generacional para la continuidad del arte de la alfarería centra el contenido de las Jornadas Ibéricas programadas en la XXIII Feria de la Alfarería y el Barro que, del 18 al 21 de mayo, se va a desarrollar en la localidad lusa de Sâo Pedro do Corval. Desde sus inicios en 1995 (se inauguró en Reguengos de Monsaraz) y por iniciativa de los alfareros de Salvatierra de los Barros, se viene sucediendo este evento que, alternativamente, organizan ambos municipios. Los años pares se celebra en la provincia pacense y los impares en la parte portuguesa con la colaboración de sus respectivos ayuntamientos.

Esta edición se presentó ayer en la Diputación de Badajoz por Elisa Moriano, directora del Área de Cultura de la institución; José Antonio Vázquez, alcalde de Salvatierra; y Joaquina Margalha, concejala de Reguengos.

Poner en valor la cultura empresarial artesanal, las tradiciones y la economía son líneas de la diputación para apoyar la artesanía, según Moriano. De hecho, mantiene un convenio con la Asociación Extremeña para la Promoción de la Artesanía sufragando las salas provinciales abiertas en Badajoz, Llerena y Villafranca de los Barros.

A los 63 expositores confirmados en Sâo Pedro do Corval, los 22 existentes en dicha aldea más siete de Salvatierra y el resto de otros puntos del país vecino, se unen las Jornadas Ibéricas de Alfarería y Cerámica que bajo el título Moldar o futuro com o saber do passado, se debatirá la continuidad de este arte entre los jóvenes para garantizar el futuro del sector. A las jornadas se suma un festival con grupos extremeños y portugueses.

Salvatierra de los Barros y Reguengos de Monsaraz constituyen los dos grandes centros de Alfarería de la raya hispanolusa, por lo que José Antonio Vázquez ha animado a participar en la feria haciendo un llamamiento a las instituciones para “que apoyen al sector ya que atraviesa un momento no muy bueno y necesita de los jóvenes para su continuidad”. Además, ha recordado que tanto el Museo de la Alfarería de Salvatierra como la Casa do Barro de Sâo Pedro pueden visitarse gratuitamente.

Se espera la visita de una 10.000 personas.