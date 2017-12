Investigan al dueño de una agencia de viajes por estafar a 50 pacenses

La Guardia Civil tomó declaración como investigad al titular de una agencia de viajes de la localidad pacense de Arroyo de San Serván, como presunto autor de al menos cincuenta delitos de estafas. La investigación comenzó a primeros de año, tras las denuncias de varios vecinos de diferentes localidades, quienes manifestaban que tras los atractivos precios económicos que ofertaba una agencia de viajes de Arroyo de San Serván, contrataron y pagaron paquetes de estancias en diferentes hoteles de España y del resto de Europa.

Una vez que se desplazaban al hotel para su disfrute vacacional en las fechas reservadas, la dirección del hotel les informaban que la reserva estaba anulada, ya que la agencia no había hecho el ingreso correspondiente a los diferentes servicios contratados, o incluso manifestaban que no se llevó a cabo tales reservas. Esta situación supuso un trastorno familiar y económico a los clientes quienes posteriormente y tras intentar ponerse en contacto con la agencia no obtuvieron respuesta.

Con el desarrollo de la investigación, análisis de la documentación aportada por los denunciantes, entrevista con el responsable de la agencia y gestores de empresas hoteleras con las que presuntamente contrataron las reservas, la Guardia Civil de Arroyo de San Serván, pudo verificar los hechos objeto de investigación, al tiempo que se conocían nuevos casos de presuntas estafas relacionadas con la misma empresa. Esta acción delictiva que ocasionó a los clientes unos perjuicios económicos valorados en unos 60.000 euros.

Por todo ello, la Guardia Civil, instruyó diligencias al titular de la agencia de viajes relacionado con las supuestas estafas. Ahora, la Guardia Civil no descarta la implicación de éste en otras estafas, ya que continúan las denuncias de otros clientes que pudieran haber sufrido los mismos hechos delictivos. Las diligencias instruidas se han remitido al Juzgado de Instrucción de Montijo.