El marido de la mujer desaparecida en Hornachos descarta su marcha voluntaria

Diego Meneses, marido de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos (Badajoz) de la que se desconoce su paradero desde hace diez días, ha asegurado a Efe que la familia se siente "desesperada" y ha descartado totalmente que se haya marchado de forma voluntaria.

En declaraciones a Efe, Diego Meneses, que no encuentra motivo a esta situación, ha recordado que su mujer ha desaparecido sin llevarse documentación, ni ropa "y vestida solo con una camiseta fina y con unas mallas".

Sí ha reconocido que Francisca se sentía muy cansada y que se quejaba a menudo de que tenía que hacer frente a mucho trabajo, puesto que cuidaba de su madre, con la que reside en la vivienda familiar junto a su marido y dos de sus tres hijos.

"Han pasado ya diez días y lo malo no son los días, son las noches, que se me hacen eternas", ha confesado a Efe este agricultor que entre las hipótesis que baraja está "que alguien la haya confundido y se la haya llevado en un coche".

La mujer desapareció a las once de la noche del 9 de mayo, instantes después de haber despedido a un matrimonio amigo suyo y la hija pequeña de ambos, a la que había estado cuidando.

Fue en un callejón peatonal "muy iluminado", a escasos cincuenta metros de su vivienda donde la vieron por última vez.

Por su parte, su hijo Javier ha señalado que su hermano pequeño se dio cuenta enseguida de que su madre no llegaba, por lo que "en diez minutos ya estábamos buscándola".

Entonces se inició una búsqueda por todas las casas cercanas y por varias calles de este pueblo enclavado en plena sierra de Hornachos.

Diego Meneses ha agradecido que "todo el pueblo" les esté ayudando", así como la visita del presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, y se ha mostrado satisfecho de las investigaciones que lleva la Policía Judicial del Destacamento de la Guardia Civil de Zafra.

No obstante, ha lamentado no tener ninguna noticia, ni averiguación al respecto: "No nos dicen nada", ha señalado.

Su hijo Javier tiene confianza en que pueda dar su fruto la nueva batida de búsqueda que se realizará mañana en la zona, con diferentes medios caninos y de varios equipos, coordinados por especialistas en búsqueda de personas desaparecidas.