Los vecinos se concentran por la desaparición de Francisca Cadena

Decenas de vecinos de Hornachos se concentraron ayer por la tarde por la desaparición de Francisca Cadena, de la que no se tiene noticia desde la noche del pasado martes. La mujer, que tiene 59 años, vestía mallas deportivas oscuras, camiseta de manga corta rosa y zapatillas de deporte la última vez que se la vio, a las 23.15 horas de ese día. El objetivo de la concentración, que tuvo lugar en la plaza de España, era hacer fuerza para que se le preste al caso «la mayor atención posible», se habiliten más medios para su búsqueda y se difunda su desparición por «toda España», según explicaron fuentes de la familia y los propios vecinos. El hijo de Francisca, «destrozado», se dirigió a sus paisanos unas palabras durante el acto.

Ayer por mañana comenzó un nuevo rastreo de la zona, que continuó por la tarde, organizado, por segundo día consecutivo, por los familiares y en el que participan vecinos del pueblo. Este dispositivo reunió a medio centenar de personas con presencia de la Guardia Civil.

Efectivos de la Guardia Civil, Cruz Roja y Protección Civil, con el apoyo de una unidad canina y un helicóptero del Infoex buscaron oficialmente a la mujer la tarde del miércoles y todo el jueves. Según explicó el alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista, la última vez que se vio a esta mujer fue la noche del martes, cuando salió de su casa para entregarle a un amigo de la familia a su hija pequeña, de la que se había estado haciendo cargo durante la tarde. Según relato esta persona, guardia civil de profesión, después de dejarle a la pequeña, retomó el camino de vuelta a su casa, a unos 60 metros, sin embargo, no regresó nunca. Su hijo, al ver que ya era de noche y que su no madre no estaba en casa, llamó a este amigo y a sus familiares y como nadie conocía su paradero, denunció su desaparición ante la Guardia Civil.

Hoy está previsto que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se desplace hasta Hornachos para reunirse con la familia de Francisca Cadena.H