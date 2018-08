Abierto el plazo para trabajar en la recarga de la central nuclear

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de una nota, ha informado a los empadronados en la ciudad, que se ha abierto el plazo de presentación de solicitud para trabajar en la recarga de la Central de Almaraz. Los interesados podrán presentar en las oficinas del departamento de la Agencia de Desarrollo Local el original de la solicitud y, preferentemente, deberá de ir acompañado del currículum. El plazo finaliza el 10 de septiembre. No obstante, las personas que se inscribieron para la recarga de abril no necesitarán volver a inscribirse. Puede descargarse el modelo de solicitud a través de la web municipal, aunque el original deberá de presentarse de forma material y no se aceptarán copias.