El alcalde se enfrenta a una moción de censura el día 16

El PSOE y el grupo Independientes de Alagón del Río (IDAR) han presentado una moción de censura contra el alcalde, Cristóbal Lozano, que se debatirá el 16 de agosto, según informó ayer eXtremeños PREx-CREx, formación a la que pertenece el primer edil. Por su parte, en una nota, la secretaria general de dicha coalición, Lorena Rodríguez, ha mostrado su «más enérgico apoyo» a Lozano, a quien, en su opinión, los grupos de la oposición han presentado una moción de censura «absolutamente injustificada». Además, Rodríguez ha defendido que la labor de Lozano al frente del ayuntamiento ha sido «impecable, con unos resultados intachables que no parecen convencer a aquellos que, movidos por las guerras y rencillas particulares, prefieren mercadear con la alcaldía sin importarles los intereses de sus vecinos».

Asimismo, recuerda que la ausencia de todos los concejales de la oposición en el pleno del pasado martes «demuestra la falta de interés y respeto al máximo órgano municipal y la cobardía que muestran, al no querer enfrentarse a la lectura de unos resultados únicos en la historia de el municipio que escenifican la falta de argumentos para dicha moción». En el escrito añade que en tan solo dos años de gestión, el alcalde y su equipo han demostrado «capacidad, sacrificio y entrega innegables». También ha defendido que su trabajo ha logrado resultados «inapelables», que se resumen en un incremento del más del cien por cien de las inversiones, en una reducción de la deuda municipal y en la consecución de diversos programas y subvenciones para el municipio.

No obstante, fuentes del PSOE remarcaron ayer a este diario que la deuda no se ha podido reducir porque en Alagón del Río siempre ha habido superávit, además de recalcar que las inversiones no se han doblado como asegura Rodríguez y de dejar claro que el socialista fue el partido más votado en las últimas elecciones, con un 76% de los votos. Actualmente, tiene tres ediles frente a dos de IDAR y otros dos de eXtremeños PREx-CREx.