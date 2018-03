El alcalde de Garrovillas acusa a PP y PSOE de 'bloquear' las inversiones

El alcalde de Garrovillas de Alconétar, Cándido Javier Gil, del grupo independiente y con 5 concejales, ha expresado su malestar por la actitud que, en su opinión, están teniendo los grupos de la oposición -formada por 5 ediles del PSOE y 1 del PP- y que «tiene bloqueado al municipio en perjuicio de los vecinos». Gil recordó que el ayuntamiento se encuentra sin presupuestos aprobados, una situación que se arrastra desde el año 2015 y de la que culpó a los socialistas. «No podemos contratar personal de la bolsa de empleo, ni tampoco realizar inversiones y casi no podemos abonar ni las nóminas de los empleados municipales, estamos en una situación muy grave», advirtió. De hecho, explicó que el consistorio tiene prorrogado el presupuesto corriente. «Tenemos dinero, pero no podemos gastarlo porque no hay presupuesto aprobado».

El alcalde aseguró que esto además provoca que haya proyectos que se encuentran paralizados como es la finalización del Centro de Creación Joven que, «no se puede terminar por falta de dotación económica». En esta misma circunstancia se encuentran los trabajos de mejora en vías públicas en lo que se refiere a alcantarillado y pavimentación, que también están paralizadas a consecuencia de no tener las cuentas municipales aprobadas, al igual que varias viviendas sociales que están a falta de poder dotarse de mobiliario, entre otros proyectos. Asimismo, el alcalde advirtió que esto también afectará a la subida salarial del gobierno central en los empleados públicos y que en Garrovillas, «no podremos hacer efectiva si está situación sigue así». Por todo ello, Cándido Javier Gil lamentó la actitud de los grupos de la oposición que «es el no por el no», a pesar incluso de que les ha dado la oportunidad, dijo, de participar en la elaboración de los presupuestos.

Por otro lado, el alcalde criticó la actitud de los ediles socialistas en los plenos y se refirió a la portavoz del PSOE, Elisabeth Martin, por sus continuas faltas al orden y a la que le recriminó la frase de «esta noche le voy a buscar debajo de la cama» que, según el alcalde le dijo la edil en un pleno. « No quiero ni imaginar lo que hubiese ocurrido de haberla pronunciado yo», subrayó el alcalde.