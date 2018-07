El alcalde de Membrío pide la baja del grupo de Ciudadanos

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

¿Quien es ese Polo? Seguro que no ha ganado unas elecciones en su vida y va a dar lecciones a los demás. Deje de expulsar a gente del partido, que ya tiene fama en Madrid de "exprimidor de naranjas" y póngase a hacer algo por esta región que no se lleva un partido sólo acaparando cargos. Y respete a quien trabaja y hace cosas por sus municipios que esos son para usted una lista negra y posibles competidores, por eso lo mejor quitárselos del medio no le quiten alguno de sus múltiples cargos.Que pena que todavía haya gente que se acerque a la política para cosas diferentes que trabajar por los ciudadanos.