El alcalde pide a los dueños de los solares que los limpien

El Ayuntamiento de Coria ha advertido de la importancia de limpiar los solares y terrenos privados, así como que, en caso de no hacerlo, se aplicarán sanciones. Un aviso que ha realizado a través de un bando emitido por el alcalde, José Manuel García Ballestero, y a través del cual ha solicitado a los propietarios a que limpien aquellos espacios próximos a los edificios en los que se acumula gran cantidad de maleza, pastos o residuos vegetales. Asimismo, ha recordado que con la llegada del buen tiempo, la acumulación de malezas puede provocar incendios peligrosos, además de constituir refugios de roedores y foco de insectos, «que el vecindario no tiene por qué soportar», según se recoge en el bando municipal.

Asimismo, en éste se recuerda que en base al artículo 6 de la Ordenanza Municipal de ornato de los edificios y de limpieza y vallado de los solares y parcelas, además de los cortafuegos de 10 metros de ancho a que obliga el artículo 19.4 de la Ordenanza Municipal de Convivencia de Coria, las parcelas situadas a menos de cien metros de los edificios, y los solares, «deberán estar limpios, desprovistos de cualquier tipo de residuos o vegetación espontánea susceptibles de provocar un incendio, así como de restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas portadoras o transmisoras de enfermedades, o producir malos olores».

Igualmente, se recuerda que es competencia del ayuntamiento la prevención de incendios, por lo que desde alcaldía se ha dispuesto a requerir a los propietarios de solares o terrenos situados a menos de cien metros de cualquier edificio para que procedan al desbroce y limpieza de los mismos antes del 3 de junio.

Finalmente, se recuerda que que no está permitida la quema para el desbroce y que los restos de poda no pueden depositarse en los contenedores de basura. En el bando se recoge, además, que sin perjuicio de las sanciones previstas que llegan hasta 750 euros, en caso de no cumplirse esta obligación por sus dueños, los solares serán limpiados por el ayuntamiento a costa de los dueños, para lo que se ha fijado que el coste que se imputará será de 6 euros por metro cuadrado.