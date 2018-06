Alumnos se convierten por un día en empresarios con fines solidarios

Dar vida a un proyecto empresarial no es tarea sencilla, y más aún si los empresarios tienen una media de 15 años. Que se lo pregunten a los treinta alumnos de 3º de la ESO del colegio Sagrado Corazón que han instalado un puesto de venta de souvenirs y bisutería en el mercadillo de los jueves. Ha sido en el marco de una de las actividades de la asignatura ‘Empresa joven’ que se imparte en el centro. De este modo, decidieron poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula «ya que toda la teoría aprendida durante el curso se les queda mejor si lo llevan a la realidad», explica Amparo Izquierdo, profesora que da la asignatura. Conocimientos como técnica de compra, venta, promoción, organización o contabilidad fueron desarrollados «a la perfección» por los alumnos, con la instalación del puesto en el mercadillo.

Pero lo primero de todo fue buscar un nombre para la empresa, diseñar un logotipo para la marca «que fue elegido por votación», y hacer un organigrama con un director y los distintos departamentos, relata Izquierdo. Una vez todo organizado, solicitaron el permiso para instalar su puesto «y se lanzaron a vender». Los productos, distintos recuerdos de Trujillo y algo de bisutería, han sido proporcionados por una antigua profesora del centro que tienen una tienda en la ciudad, «de tal forma que lo que vendieron le fue pagado, y lo que no se le devolvió, para que no tuvieran pérdidas», cuenta esta docente. Y a juzgar por los beneficios, la empresa no funcionó mal, ya que lograron 167 euros netos, que han sido donados para el proyecto solidario que este centro educativo tiene en marcha en Angola.

Se trata de una cantidad superior a la obtenida en años anteriores «puede ser porque a este grupo se le vio muy activo e implicado desde el primer momento». Amparo Izquierdo asegura que trabajaron «intensamente» desde el montaje del puesto, la decoración e incluso en el reclamo a los clientes «haciendo de relaciones públicas».

FIESTA PRO ANGOLA/ La ayuda aportada por estos alumnos se une a la obtenida en la fiesta pro Angola que ha tenido lugar durante el fin de semana en el colegio, organizada por la Asociación de Madres y Padres del Sagrado Corazón. Además de compartir un día de convivencia, también se organizaron actividades lúdicas y la tradicional tómbola solidaria, con artículos que les habían donado.

El objetivo era recaudar fondos para ayudar a familias y niños de Angola a tener una vida, a través de los proyectos que dirigen las religiosas Hija de las Virgen de los Dolores, congregación que dirige el colegio de Trujillo. Entre ellos destacan una residencia en Bocoio, que tiene 35 chicas internas, así como un centro sanitario.