Una campaña da consejos para que los animales no sufran el calor

Con las altas temperaturas no solo las personas debemos tener precaución para no sufrir un golpe de calor, sino también los animales. Por este motivo, la protectora de animales Refugio Turgalium de Trujillo, ha puesto estos días en marcha una campaña informativa con el objetivo de cocncienciar sobre la necesidad de tener especial precaución con las mascotas. De este modo, recomiendan resguardar a los animales de las zonas de calor y no sacarlos a la intemperie durante las horas principales del día. Igualmente, recuerdan que el suelo está muy caliente para las patas de perros y gatos, «por lo que conviene dejarles siempre agua fresca y limpia cerca del lugar donde estén guarecidos.

En el caso de tener sospechas de que pueda haberle dado un golpe de calor a nuestro animal de compañía, desde la protectora trujillana recomiendan refrescar el hocico y las axilas con agua fría «pero no taparlos con toallas húmedas porque eso evita que transpiren correctamente», así como llevarlos «inmediatamente» al veterinario. Finalmente, esta asociación que vela por el bienestar de los animales abandonas y trata de buscarles una segunda oportunidad explica que si el animal vomita, respira aceleradamente, sufre tropiezos y caídas y notamos que el lomo está oscurecido y reseco «puede que estemos ante un golpe de calor».