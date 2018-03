Una campaña promueve el cuidado del medioambiente

El Ayuntamiento de Coria, a través de la Concejalía de Juventud, pondrá en marcha una nueva campaña que tendrá como principal objetivo el cuidado del medioambiente y que lleva por lema A ti también te toca, !Participa!. Esta iniciativa, según explicaron ayer desde el consistorio, contemplará diversas acciones en las que se tratará de implicar principalmente a los más jóvenes y, además, fomentará mensajes impresos en dípticos para informar a la ciudadanía de la importancia del cuidado del medio ambiente y el reciclaje. Para ello, también se trabajará de una manera especial con las asociaciones de madres y padres de los distintos centros educativos de la localidad.

El objetivo de esta iniciativa es concienciar a la población en general, y sobre todo, a los jóvenes y pequeños a que tengan especial cuidado sobre el entorno y su conservación. Asimismo, se elaborarán una serie de dípticos que se distribuirán en colegios y centros de ocio de la ciudad con mensajes como los siguientes: Usa bolsas de tela y no de plástico, practica el reciclaje, usa la bicicleta o el patinete. andar también es saludable, nunca dejes el grifo abierto y cuida nuestro río. También se hará mención al consumo energético con frases como ahorra energía, apaga las luces y aparatos electrónicos que no estés utilizando, y no abuses de aparatos y juguetes que requieren el uso de pilas o baterías. También se añadirán recomendaciones para poner en práctica como tener criterios a la hora de comprar los productos de limpieza, adquirir buenos hábitos, así como recoger el aceite doméstico usado en un recipiente de plástico que se pueda cerrar.

Esta campaña se suma a la iniciativa llevada a cabo, hace unas semanas, también por el ayuntamiento junto con los colegios públicos caurienses y que permitió la reposición de arbolado en un área quemada del parque de Cadenetas. En esa ocasión, un total de 400 alumnos plantaron 1.000 ejemplares de acebo en la zona norte y sur del parque, lugar afectado por un incendio el pasado verano. Unas tareas que realizaron junto a los servicios de Parques y Jardines que en todo momento coordinaron y trabajaron junto a los alumnos.