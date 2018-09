El canto Salve a la patrona reúne a miles de personas

Si hay algo que a los trujillanos les llene de emoción y de orgullo, eso es cantar a su patrona. Por eso, llegada su festividad, se dan cita en la plaza Mayor cerca de 20.000 personas para entonar al unísono la Salve a la Virgen de la Victoria. Quien lleva más de 80 años haciéndolo, unas veces frente a ella y otras en la distancia, es Antonio Flores, actual director de la Asociación Cultural Banda de Música de la ciudad. «Para mí es lo máximo tocar delante de la Virgen y junto a miles de personas que la veneran», asegura este encargado de volver a poner en pie la banda de música en el año 1987. Y ese día tan especial será esta noche a partir de las 22.15 horas, tras la celebración de la novena en la iglesia de San Martín. El director de esta agrupación musical, formada por 35 miembros «aunque esta noche estaremos unos 28», reconoce que mientras dirige a los músicos durante la salve, él también la va cantando. Y así lo ha hecho cada año, allá donde haya estado. «Unos años me ha pillado en Madrid, otros en Valladolid o Barcelona, pero solo o con algún familiar o amigo la he cantado a la vez que se hacía en Trujillo», cuenta con orgullo. Incluso, son varios los miembros de la banda a los que «les puede la emoción y cuando sacan a la patrona al atrio de la iglesia comienzan a caerles las lágrimas y no les deja tocar», reconoce.

Y es que cuando Antonio escucha cantar ‘Salve, Salve, ¡oh Judit victoriosa! Honra y prez de blasón de Trujillo, que en los muros del viejo castillo, resplandece cual iris de paz’ dice que siente «algo muy grande que no he sentido nunca en ningún otro lugar ni tocando ningún otro himno». Y eso que comenzó a los 9 años a iniciarse en el mundo de la música, a la que ha estado vinculado toda la vida, siendo su último cargo el desempeñado en el gobierno militar de Badajoz.

Sobre las peticiones que hará esta noche a la Virgen de la Victoria, Flores tiene claro que «lo primero es la salud para mi familia y que mire por mis nietos que los tengo repartidos entre Holanda y Bruselas, y luego para todas aquellas personas que tenga problemas le pido a la Virgen que les ayude a ponerles solución» concluye.