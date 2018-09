La carrera de los autos locos repartirá 500 euros de premio

Coincidiendo con la festividad de San Mateo el ayuntamiento de Logrosán prepara la segunda edición de la carrera de autos locos, dado el éxito que tuvo el pasado año. En esta ocasión la actividad tendrá lugar el 22 de septiembre y espera superar la participación del pasado año, donde se contó con un total de once autos de fabricación casera. En total hay dotación de 500 euros en metálico que se repartirán entre los tres mejores, que recibirán 250, 150 y 100 euros.

Se trata de vehículos fabricados artesanalmente por sus pilotos, no motorizados ni impulsados por ningún tipo de tracción, y que tienen como finalidad principal el pasar un rato de diversión. De ahí que, en los últimos años este tipo de concursos de deporte de inercia se haya puesto de moda, y se celebre en muchos pueblos, especialmente en la época estival. Según rezan las bases, que pueden consultarse en el ayuntamiento de Logrosán, el auto loco deberá estar provisto de tres ruedas mínimo, equipado con sistema de frenos efectivos y mecanismo de dirección o control. Además, no puede llevar ningún tipo de tracción a motor y debe tener una base donde se sustente, ya que no puede transportarlo las personas sobre su propio cuerpo rodado, por ejemplo por unos patines. Para extremar las medidas de seguridad cada uno de los pilotos deberá llevar puesto un casco de protección, coderas y rodilleras no hay límite de medidas ni de peso. La carrera será válida siempre que el auto completo traspase la línea de meta.

La competición comenzará a las seis de la tarde y discurrirá por las avenidas Mario Roso de Luna y Hernández Serrano. Quienes deseen concursar deberán inscribirse previamente en el ayuntamiento logrosano hasta el 21 de septiembre a las doce del mediodía.

VALORACIÓN/ Para determinar el auto locos ganador habrá un jurado encargado de valorar la originalidad en el diseño y el valor de la elaboración, puntuando dicho apartado un 40%, mientras que la puesta en escena de los participantes y la duración de la carrera se valorará con un 30% respectivamente.